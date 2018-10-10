Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения

Специальная форма и средства нужны военным, чтобы замаскировать солдат на местности. Умеют маскироваться животные. Так они прячутся от хищников.

В повседневной жизни случаются ситуации, когда люди и объекты случайно, но идеально вписываются в окружение. На сайте Boredpanda собрали фото таких моментов.

Фото: boredpanda

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В сети появилась подборка фотографий животных - мастеров маскировки. Лягушки, рыбы, насекомые, птицы и даже снежные барсы вошли в эту коллекцию изображений от фотографов со всего мира. Для многих животных способность сливаться с окружающей средой - лучший инструмент выживания в дикой природе.