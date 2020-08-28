Люди разучиваются играть вживую и переходят в смартфоны - писательница

Автор: Facebook Юлия Стаховская

Сейчас игра отделилась от взрослых и стала сферой преимущественно детей. Взрослые позволяют себе поиграть только когда занимаются профессиональным спортом. А спонтанная игра сосредоточилась на детской площадке. Взрослые погружены в дела и смартфоны. об этом рассуждает писательница и художница Юлия Стаховская анализируя книгу Йогана Хёйзинги "Homo Ludens, или Человек, который играет".

"Ее изучают все культурологи. В Могилянке это наша настольная книга была. Автор абсолютно легко, не занудно показывает, как важна игра во всей человеческой цивилизации.

Без игры мы не могли бы создать ничего. Война - игра, брак - игра, в основе серьезных вещей лежит игра. Играют и животные, но цивилизационно человек развил игру просто до невероятных масштабов, что не сделали ни другие высшие приматы, ни какие-то другие существа. Хотя играют все. Древние греки говорили, что миром движет эрос, а по Хейзинге, миром еще движет игра. Даже банальные вещи, которые мы видим каждый день, имеют в основе своей игру.

Игра - коллективная. А сейчас мы настолько атомировались все, отделились друг от друга, что оставили игру разве спорту, где она проговорена и обусловлена ​​определенными правилами

В древности игра часто была связана с магическим действием. Игра в футбол была когда-то магическим действом, инициацией. Сейчас, когда мы сидим перед экранами телевизоров или на стадионах на матчах, эта игра нас объединяет в какомто экстазе. И этот экстаз - родственник того самого древнего, даже религиозного, экстаза. Хейзинга дает много крючков, за которые хочется хвататься и проследить, как это работает.

Спонтанная игра отделилась от взрослых и стала сферой преимущественно детей

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Игра - коллективная. А сейчас мы настолько атомировались все, отделились друг от друга, что оставили игру разве спорту, где она проговорена и обусловлена ​​определенными правилами. Мы не водим хороводы; нет уличных забав - все больше это рудименты. Люди усвоили обряд и воспроизводят его автоматически: ну, на Ивана Купала надо собраться у реки, посидеть, попить, может, веночек бросить. Но игра как спонтанное действо все больше отходит. А человек не может без игры, и тогда мы начинаем искать другие каналы - интернет, игровые автоматы. Исчезает коллективность ", - отмечает Юлия Стаховская.

Обложка одного из первых изданий книги Йогана Хёйзинга «Homo Ludens, или Человек, который играет»

"Homo Ludens" или "Человек, который играет" - классическая книга нидерландского историка культуры Йогана Хёйзинги, которая была написана в 1938 году и вышла на нидерландском языке в 1939 году. Полное название книги - "Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры".