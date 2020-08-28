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воскресенье, 30 августа 2020 15:35

Люди разучиваются играть вживую и переходят в смартфоны - писательница

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Автор: Facebook
  Юлия Стаховская
Юлия Стаховская

Сейчас игра отделилась от взрослых и стала сферой преимущественно детей. Взрослые позволяют себе поиграть только когда занимаются профессиональным спортом. А спонтанная игра сосредоточилась на детской площадке. Взрослые погружены в дела и смартфоны. об этом рассуждает писательница и художница Юлия Стаховская анализируя книгу Йогана Хёйзинги "Homo Ludens, или Человек, который играет".

"Ее изучают все культурологи. В Могилянке это наша настольная книга была. Автор абсолютно легко, не занудно показывает, как важна игра во всей человеческой цивилизации.

Без игры мы не могли бы создать ничего. Война - игра, брак - игра, в основе серьезных вещей лежит игра. Играют и животные, но цивилизационно человек развил игру просто до невероятных масштабов, что не сделали ни другие высшие приматы, ни какие-то другие существа. Хотя играют все. Древние греки говорили, что миром движет эрос, а по Хейзинге, миром еще движет игра. Даже банальные вещи, которые мы видим каждый день, имеют в основе своей игру.

Игра - коллективная. А сейчас мы настолько атомировались все, отделились друг от друга, что оставили игру разве спорту, где она проговорена и обусловлена ​​определенными правилами

В древности игра часто была связана с магическим действием. Игра в футбол была когда-то магическим действом, инициацией. Сейчас, когда мы сидим перед экранами телевизоров или на стадионах на матчах, эта игра нас объединяет в какомто экстазе. И этот экстаз - родственник того самого древнего, даже религиозного, экстаза. Хейзинга дает много крючков, за которые хочется хвататься и проследить, как это работает.

  Спонтанная игра отделилась от взрослых и стала сферой преимущественно детей
Спонтанная игра отделилась от взрослых и стала сферой преимущественно детей

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Игра - коллективная. А сейчас мы настолько атомировались все, отделились друг от друга, что оставили игру разве спорту, где она проговорена и обусловлена ​​определенными правилами. Мы не водим хороводы; нет уличных забав - все больше это рудименты. Люди усвоили обряд и воспроизводят его автоматически: ну, на Ивана Купала надо собраться у реки, посидеть, попить, может, веночек бросить. Но игра как спонтанное действо все больше отходит. А человек не может без игры, и тогда мы начинаем искать другие каналы - интернет, игровые автоматы. Исчезает коллективность ", - отмечает Юлия Стаховская.

  Обложка одного из первых изданий книги Йогана Хёйзинга «Homo Ludens, или Человек, который играет»
Обложка одного из первых изданий книги Йогана Хёйзинга «Homo Ludens, или Человек, который играет»
"Homo Ludens" или "Человек, который играет" - классическая книга нидерландского историка культуры Йогана Хёйзинги, которая была написана в 1938 году и вышла на нидерландском языке в 1939 году. Полное название книги - "Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры".
Автор: Валерия Радзиевская
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