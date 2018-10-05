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пятница, 05 октября 2018 23:30

Людей атакуют пьяные птицы

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Людей атакуют пьяные птицы
Птицы в штате Миннесота опьянели, наевшись перезревших ягод. ФОТО: theloop.ca

Жителям города Гилберт штата Миннесота досаждают пьяные птицы. Пернатые на лету врезаются в машины и окна домов, задираются к домашним животным. Озадаченные горожане даже стали обращаться за помощью в полицию.

Как оказалось, опьянение у птиц вызвали местные ягоды. Переспев, они забродили и превратились в спиртосодержащий продукт. Обычно подобное случалось поздней зимой, когда большинство птиц уже улетели на юг. В этом году морозы рано пришли в Миннесоту, поэтому забродили ягоды преждевременно. Большинство пернатых не успели отбыть на зимовку, поэтому массово принялись налегать на перезрелые плоды. Сообщает американский телеканал CNN.

По словам профессора Анны Пиджин, опьянение из-за перезревших ягод среди птиц встречается часто. При таких случаях у пернатых нарушается координация и ослабляется инстинкт самосохранения. Они временно теряют способность чувствовать, где находится хищник. Однако трезвеют довольно быстро.

Тем, кто найдет опьяневшую птичку, бояться ее не стоит. Пернатую следует поместить в темное место. Это может быть сарай или обычная коробка. Когда же птица успокоится, смело ее выпускать.

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Ранее сообщили, что из-за нашествия ядовитых пауков закрыли 4 школы. Во дворах заведений нашли гнезда вида False Widow – ненастоящая черная вдова. Чтобы избавиться от членистоногих, школам понадобится не менее 3-х недель.

edition.cnn.com
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