Любовь Трампа к соцсетям высмеяли в карикатуре

В сети появилась яркая карикатура, высмеивающая любовь президента США Дональда Трампа к громким постам в социальной сети Twitter.
На нем политик изображен с открытым ртом, из которого вылетает стая твитов в виде логотипа соцсети - птичек. Автором рисунка стал украинский художник Андрей Петренко. Он опубликовал его на странице проекта в Twitter.
"Тwitter - не воробей, вылетит - не поймаешь", - коротко подписал художник карикатуру, намекая на множество необдуманных сообщений Трампа, за которые ему потом приходилось оправдываться или исправлять неудобные ситуации.
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#trump - #twitter не воробей, вылетит не поймаешь...https://t.co/a6HJRdVSRm pic.twitter.com/6wE6jj2J0d— kE? (@kequestion) 25 июля 2018 г.
Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м.
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