Любовь Трампа к соцсетям высмеяли в карикатуре

В сети появилась яркая карикатура, высмеивающая любовь президента США Дональда Трампа к громким постам в социальной сети Twitter.

На нем политик изображен с открытым ртом, из которого вылетает стая твитов в виде логотипа соцсети - птичек. Автором рисунка стал украинский художник Андрей Петренко. Он опубликовал его на странице проекта в Twitter.

"Тwitter - не воробей, вылетит - не поймаешь", - коротко подписал художник карикатуру, намекая на множество необдуманных сообщений Трампа, за которые ему потом приходилось оправдываться или исправлять неудобные ситуации.

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Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м.