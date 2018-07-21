Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина

Российский президент Владимир Путин в личном пользовании имеет четыре частные самолета, среди них авиалайнер Ил-96 за 380 млн фунтов (13,5 млрд гривен).

Самолет оборудован специальной системой, которая делает его не таким заметным для радаров, и улучшенной связью. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Кроме того, президентский авиалайнер имеет расширенный фюзеляж и увеличенную длину. Экстерьер самолета такой же, как и базовая модель, однако в середине он украшен гобеленами и золотой отделкой.

Также внутри авиалайнера можно увидеть золотой туалет, кровать королевских размеров, спортивный зал, роскошную ванную, просторный офис и большое количество различных украшений - к примеру, в конференц-зале стол имеет золотое покрытие, а окружают его кремовые кожаные сиденья. Сконструировали президентский Ил-96 в Воронеже.

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Для примера, самолет лидера США Дональда Трампа на $500 млн дороже путинского. Однако, при этом авиасудно Трампа менее роскошное. Американский президент летает на модифицированном Boeing 747-200B, который называется Air Force One. Он, в частности, обладает просторной кабиной в 372 кв м, ванной, спальней, спортзалом и офисом, а самое главное место здесь - это, так называемая, ситуационная комната.

Самолет Путина также несколько медленнее чем судно Трампа, его скорость 900 км/час, против 1 тыс. км/час. Путинский самолет также уступает длиной, 65 м против 70.

Новый грузовой самолет компании Airbus Beluga XL, созданный по форме кита-белухи, впервые поднялся в небо. Он осуществит экспериментальный полет в Тулузу после почти 10 месяцев тестирований.