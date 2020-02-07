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суббота, 08 февраля 2020 02:28

Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
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Дружба не знает предубеждений.
Фото: brightside.me
Дружба не знает предубеждений.
Дружба не знает предубеждений.
Дружба не знает предубеждений.
Дружба не знает предубеждений.

Любовь не подконтрольна уму. Никакие правила и ограничения над ней не властны. Подтверждением этому являются не только истории множества человеческих судеб — не меньше случаев межвидовых привязанностей возникает и в животном мире.

Фотоподборку в доказательство того, что теплыми чувствами животные способны проникнуться даже к представителям других видов, представил портал Bright Side.

Представленные снимки — наглядное подтверждение того, что межвидовая дружба вовсе не является мифом. Существует она не только как плод человеческой фантазии, на основе которого так любят снимать трогательные фильмы.

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Извечная вражда между кошками и собаками — не что иное, как преувеличение. Эти животные вполне способны ужиться в одном доме и стать настоящими друзьями. Какими именно будут отношения, больше зависит от котов. В домашних условиях обычно именно они нападают на собак первыми. Когда пес пытается с котом поиграть, тот часто воспринимает его действия как угрозу, поэтому и идет в наступление. Как живется собакам с не слишком приветливыми котами, показали в подборке.

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