Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью

Фото: instagram.com

Бесшерстная морская свинка по кличке Людвик покоряет сеть невероятной харизмой. За год из никому не нужного несчастного животного она стала настоящей звездой с множеством поклонников.

Живет Людвик вместе со своей хозяйкой Агатой в Варшаве. На сегодняшний день у него почти 50 тысяч подписчиков в Facebook и 280 тысяч в Instagram.

Отсутствие на теле Людвика шерсти является нормой для представителей его породы, имеющей красноречивое название "скинни". Выведена она была случайно — в результате генетических модификаций, которые проводились в рамках дерматологических исследований.

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До встречи со своей хозяйкой Людвик жил в зоомагазине. Имел много проблем со здоровьем. В частности, страдал пневмонией, грибковой инфекцией и конъюнктивитом. Девушке понадобилось полгода на то, чтобы выходить животное.

По словам хозяйки, Людвиг охотно участвует в фотосессиях. Однако самым любимым его занятием является сон — заснуть Людвиг способен даже во время приема у ветеринара.

Кот по кличке Сампи покорил сеть любовью к снегу и холоду. Этот пушистый усач обожает активный отдых. Зимой любит прогуливаться на улице среди снежных сугробов.