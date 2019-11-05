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вторник, 05 ноября 2019 23:28

Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
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Людвик охотно позирует перед объективом камеры.
Фото: instagram.com
Людвик охотно позирует перед объективом камеры.
Людвик охотно позирует перед объективом камеры.
Людвик охотно позирует перед объективом камеры.
Людвик охотно позирует перед объективом камеры.

Бесшерстная морская свинка по кличке Людвик покоряет сеть невероятной харизмой. За год из никому не нужного несчастного животного она стала настоящей звездой с множеством поклонников.

Живет Людвик вместе со своей хозяйкой Агатой в Варшаве. На сегодняшний день у него почти 50 тысяч подписчиков в Facebook и 280 тысяч в Instagram.

Отсутствие на теле Людвика шерсти является нормой для представителей его породы, имеющей красноречивое название "скинни". Выведена она была случайно — в результате генетических модификаций, которые проводились в рамках дерматологических исследований.

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До встречи со своей хозяйкой Людвик жил в зоомагазине. Имел много проблем со здоровьем. В частности, страдал пневмонией, грибковой инфекцией и конъюнктивитом. Девушке понадобилось полгода на то, чтобы выходить животное.

По словам хозяйки, Людвиг охотно участвует в фотосессиях. Однако самым любимым его занятием является сон — заснуть Людвиг способен даже во время приема у ветеринара.

Кот по кличке Сампи покорил сеть любовью к снегу и холоду. Этот пушистый усач обожает активный отдых. Зимой любит прогуливаться на улице среди снежных сугробов.

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