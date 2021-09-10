Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября

По народному календарю 12 сентября отмечают день Александра Сытника. Название дня созвучна православному именослову - сегодня в церкви поминают Александра Невского и еще трех святых с таким же именем.
Накануне был день строгого поста. А в этот день обычно устраивали шумные застолья, звали гостей и угощали их сладостями - сытной пищей Что и дало название празднику. Молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами.
Обязательным блюдом на столе была ячменная каша на молоке, а также - хлеб, испеченный из муки нового урожая. Существовал и специальный обряд на Сытника. Чтобы следующий год был плодородным, нужно было сплести в одну косу ячменные, льняные и овсяные стебля.
Несколько колосков заговаривали на будущий урожай и клали под подушку.
Семейные пары в эту дату молятся святому Александру о пополнении в семье.
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Приметы этого дня
Ежи роют норы на опушке - к теплой зиме. Если же забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.
Звездная ночь - следующий год будет урожайным.
Сильный звездопад - к голоду, неурожая и эпидемий.
Теплый вечер - к урожаю озимых.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя сегодня здороваться с первым гостем в доме - это принесет неудачу.
Нельзя в этот день играть в карты - весь год будете в проигрыше.
Постель, перины и подушки сушить - приснятся кошмары.
Забор ставить - к ворам.
К полудню нельзя считать мелочь - иначе не будет больших денег.
Заведено сегодня котенок навлечет несчастье в дом.
Тратить время сегодня - весь год пусто жить.
Месть, сделанная в этот день, обязательно вернется бумерангом.
День ангела в воскресенье 12 сентября, согласно православному именослову, отмечают мужчины по имени Александр, Арсений, Григорий, Гавриил, Даниил, Иван, Макарий и Павел. Gazeta.ua предлагает узнать значение имен, а также - варианты оригинальных именных поздравлений в стихах.
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