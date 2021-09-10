Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября

Поведение ежа расскажет о том, какой будет осень. Фото: unsplash.com

По народному календарю 12 сентября отмечают день Александра Сытника. Название дня созвучна православному именослову - сегодня в церкви поминают Александра Невского и еще трех святых с таким же именем.

Накануне был день строгого поста. А в этот день обычно устраивали шумные застолья, звали гостей и угощали их сладостями - сытной пищей Что и дало название празднику. Молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами.

Обязательным блюдом на столе была ячменная каша на молоке, а также - хлеб, испеченный из муки нового урожая. Существовал и специальный обряд на Сытника. Чтобы следующий год был плодородным, нужно было сплести в одну косу ячменные, льняные и овсяные стебля.

Несколько колосков заговаривали на будущий урожай и клали под подушку.

Семейные пары в эту дату молятся святому Александру о пополнении в семье.

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Приметы этого дня

Ежи роют норы на опушке - к теплой зиме. Если же забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.

Звездная ночь - следующий год будет урожайным.

Сильный звездопад - к голоду, неурожая и эпидемий.

Теплый вечер - к урожаю озимых.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня здороваться с первым гостем в доме - это принесет неудачу.

Нельзя в этот день играть в карты - весь год будете в проигрыше.

Постель, перины и подушки сушить - приснятся кошмары.

Забор ставить - к ворам.

К полудню нельзя считать мелочь - иначе не будет больших денег.

Заведено сегодня котенок навлечет несчастье в дом.

Тратить время сегодня - весь год пусто жить.

Месть, сделанная в этот день, обязательно вернется бумерангом.

День ангела в воскресенье 12 сентября, согласно православному именослову, отмечают мужчины по имени Александр, Арсений, Григорий, Гавриил, Даниил, Иван, Макарий и Павел. Gazeta.ua предлагает узнать значение имен, а также - варианты оригинальных именных поздравлений в стихах.