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воскресенье, 12 сентября 2021 06:30

Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября

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Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября
Поведение ежа расскажет о том, какой будет осень. Фото: unsplash.com

По народному календарю 12 сентября отмечают день Александра Сытника. Название дня созвучна православному именослову - сегодня в церкви поминают Александра Невского и еще трех святых с таким же именем.

Накануне был день строгого поста. А в этот день обычно устраивали шумные застолья, звали гостей и угощали их сладостями - сытной пищей Что и дало название празднику. Молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами.

Обязательным блюдом на столе была ячменная каша на молоке, а также - хлеб, испеченный из муки нового урожая. Существовал и специальный обряд на Сытника. Чтобы следующий год был плодородным, нужно было сплести в одну косу ячменные, льняные и овсяные стебля.

Несколько колосков заговаривали на будущий урожай и клали под подушку.

Семейные пары в эту дату молятся святому Александру о пополнении в семье.

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Приметы этого дня

Ежи роют норы на опушке - к теплой зиме. Если же забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.
Звездная ночь - следующий год будет урожайным.
Сильный звездопад - к голоду, неурожая и эпидемий.
Теплый вечер - к урожаю озимых.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня здороваться с первым гостем в доме - это принесет неудачу.
Нельзя в этот день играть в карты - весь год будете в проигрыше.
Постель, перины и подушки сушить - приснятся кошмары.
Забор ставить - к ворам.
К полудню нельзя считать мелочь - иначе не будет больших денег.
Заведено сегодня котенок навлечет несчастье в дом.
Тратить время сегодня - весь год пусто жить.
Месть, сделанная в этот день, обязательно вернется бумерангом.

День ангела в воскресенье 12 сентября, согласно православному именослову, отмечают мужчины по имени Александр, Арсений, Григорий, Гавриил, Даниил, Иван, Макарий и Павел. Gazeta.ua предлагает узнать значение имен, а также - варианты оригинальных именных поздравлений в стихах.

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