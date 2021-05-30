Летом и не пахнет: в Карпатах выпал снег

Температура воздуха + 1 ° С Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горе Поп Иван Черногорский, расположенной в Карпатах выпал снег. Сейчас о весеннем тепле там можно лишь мечтать.

Об этом сообщает в Фейсбуке Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 7:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 3-5 м / с. Температура воздуха + 1 ° С", - указано в сообщении.

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30 мая в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов страны. Осадков не будет в Полтаве, Днепре, Кропивницком, Одессе и Херсоне.