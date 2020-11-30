Легкость и решение проблем: астрологический прогноз на декабрь

Декабрь поможет решить многие проблемы - говорит астролог

Декабрь самый лёгкий и "быстрый" месяц этого высокосного года - говорит астролог Рената Раевская. Она поделилась астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

"В этом месяце самокритичность Овна может сыграть злую шутку. Оставьте внутреннюю борьбу, все лучше, чем кажется. Не доводите до соматики.

Перед тем, как начнётся взлёт по карьере и финансам, Тельцы дайте волю жизненным обстоятельствам. Вы слишком много сил уже утратили на борьбу, живите!

В этом месяце Близнецам лучше полагаться на себя. Не пренебрегайте советами, но не ждите, что кто-то придет и поможет. Если вам кажется, что на вас давление извне, то вам не кажется.

Ракам нужна работа и еще раз работа. Если у вас свой бизнес - ликуйте! Если нет - пора набираться сил и шагать в свое плавание. Вы 100% сможете!", - говорит астролог.

"Львы могут поддаться страсти и стать слишком расточительными. Немного экономии не помешает. Не совершайте трат на эмоциях и не выясняйте весь месяц отношения.

Девы слишком загружены. Много всего свалилось и нужно разгребать. Перестаньте думать, что на всю эту работу вас прокляли. Может упасть иммунитет, задумайтесь!

Весам в декабре станет ясна тайна из вашего окружения. Кто-то себя проявит, или расставит все точки, по крайней мере, вы станете сильнее.

Скорпионы: следите за своим кошельком. Пока вы счастливы от того, что жизнь налаживается, может произойти неладное. Для вас этот месяц эмоциональный и наполненный.

Стрельцам пришло время двигаться вперед, вы засиделись! Цените себя и свое время.

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Козерогов будет бросать в крайности. То хочу, а то не хочу. Не наделайте беды! В том числе, это касается не запланированных трат.

Для Водолеев свет в конце тоннеля уже виден! Сейчас вы формируете жизнь и установки, которые диктуют правила для всех.

Рыбы хотят перемен. Много хочется, и мало имеется. Но, вы правы, только вперед", - советует Рената Раевская.

Астролог Рената Раевская сделала прогноз, кому именно повезет обогатиться в ближайшие два месяца. "21 октября Черная Луна (Лилит) перешла в знак Тельца. Она не имеет физического тела, поэтому кармическая, а значит, помогает стать лучше, показывает нам наши ошибки. Что значит Лилит в Тельце? • Чем больше будем экономить, тем больше в итоге будем растрачивать. • Если вы когда-то для кого-то пожалели то, что ему было необходимо, теперь ваша очередь потерпеть нужду в чем-то. • Вы уклоняетесь от налогов? В эти девять месяцев пока Лилит в Тельце может произойти всякое, а главное, неожиданное возмещение со штрафами. Эти правила действуют не только на людей, но и на государственный аппарат - предупреждает астролог. "Если правительство будет экономить на нас, нашей земле и пытаться максимально взыскать для поддержания минимальных обещаний дополнительные выплаты - настанет отмирание личных средств всех причастных. Рыба гниет с головы - ничего удивительного в этом не вижу. И, в миг утопия власти превратится в реалии. Вне зависимости от того, что происходит в стране, нужно делать все возможное по максимуму. Путь выжидания облегчения положения в стране для радикальных действий - не оправдает надежды", - говорит астролог.