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пятница, 26 марта 2021 12:29

Лебедь-хулиган 5 лет стучит людям в двери

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Лебедь-хулиган 5 лет стучит людям в двери
Лебедь раздражает жителей города Нортгемптон стуком в дверь. Фото: nypost.com

Жители британского городка Нортгемптон жалуются на лебедя, который ежедневно стучит им в дверь. Город находится у небольшого озера, поэтому дикие птицы там не редкость.

У птицы даже появилось имя Седрик. Британцы говорят, что его поведение "сводит с ума", пишет New York Post.

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"Он начинает с почтового отверстия - довольно громко стучит по металлу клювом. Звуки раздаются по всему дому. Это не наносит вреда, но раздражает", - жалуется житель квартала 70-летний Стивен Легг.

Седрик живет со "подругой" на близлежащем озере и начал преследовать соседей 5 лет назад. Иногда лебедь стучит 1 или 2 раза, а затем уходит. В отдельных случаях птица продолжает поднимать шум в течение 3 ч.

Стивен Легг понятия не имеет, чего хочет Седрик. По его словам, птиц регулярно кормят соседи, поэтому такое поведение вряд ли можно объяснить поисками пищи. Птица достает соседей чаще всего летом, в другие времена года он мирно живет на озере.

Легг даже купил специальное устройство, которое бы отпугивало лебедя ультразвуком, но Седрика, похоже, этот звук наоборот привлекал.

"Он просто с этим смирился, возможно, это его даже ободрило", - предполагает он.

На Харьковщине спасли одинокого лебедя изо льда. Птица остался зимовать и едва не погиб в водоеме.

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