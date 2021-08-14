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суббота, 14 августа 2021 13:00

Лаборатория и концлагерь - из космоса показали самые таинственные места планеты
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Собрали таинственные места планеты, которые можно увидеть на Google Maps.

Сайт The Sun собрал шесть закрытых объектов, на которые можно посмотреть только из космоса.

Дом отдыха президента США

Имение Кэмп-Дэвид расположено близ столицы США Вашингтона. Оно было местом отдыха для президентов США от начала 1940 годов. Расположено в лесистых холмах Катоктин-Маунтин-Парк, штат Мэриленд. Дом окружен оградой максимальной безопасности и закрыт для посещения. У него нельзя останавливаться на авто.

Атомная военно-морская база

Военно-морская база "Клайд" - одна из пяти действующих военных баз Королевского флота в Шотландии. В ней базируются атомные подводные лодки. И корабли, которые являются частью ракетной системы сдерживания "Трайдент". Великобритания имеет запасы примерно 225 ядерных боеголовок.

"Зона 51"

Это секретная военная база в пустыне Южная Невада на западе США. Существуют мифы, что на базе хранят сбитые НЛО и трупы инопланетян.

Северокорейский концлагерь

Google Maps удалось сфотографировать северокорейские тюрьмы. Одна из них на севере страны известна как Гвасонг. Там находится 10 тыс. человек, многие из которых являются политическими заключенными.

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Лаборатория химического оружия Великобритании

В научном центре Портон-Даун расположен ведущий британский исследовательский центр химического оружия. Его открыли в 1916 году для испытаний ядовитых веществ. Их использовали во время Первой мировой войны. Позже там начали разрабатывать противогазы. Сейчас это место используется для исследования смертельных заболеваний, таких как Эбола.

База в пустыне Сахара

На Google Maps можно увидеть тайную базу Франции в Нигере. Французское правительство управляет передовой оперативной базой. По состоянию на 2015 год там работало до 250 солдат.

Впервые с помощью дрона сняли полет украинского самолета "Мрия". Вылетал из аэропорта Гостомель в Лейпциг. Уникальные кадры показал командир экипажа. "Мрия" разгоняется, взлетает в небо и машет крыльями. Это "приветствие", - подписал видео командир.

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