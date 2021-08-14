Лаборатория и концлагерь - из космоса показали самые таинственные места планеты

Собрали таинственные места планеты, которые можно увидеть на Google Maps.

Сайт The Sun собрал шесть закрытых объектов, на которые можно посмотреть только из космоса.

Дом отдыха президента США

Имение Кэмп-Дэвид расположено близ столицы США Вашингтона. Оно было местом отдыха для президентов США от начала 1940 годов. Расположено в лесистых холмах Катоктин-Маунтин-Парк, штат Мэриленд. Дом окружен оградой максимальной безопасности и закрыт для посещения. У него нельзя останавливаться на авто.

Атомная военно-морская база

Военно-морская база "Клайд" - одна из пяти действующих военных баз Королевского флота в Шотландии. В ней базируются атомные подводные лодки. И корабли, которые являются частью ракетной системы сдерживания "Трайдент". Великобритания имеет запасы примерно 225 ядерных боеголовок.

"Зона 51"

Это секретная военная база в пустыне Южная Невада на западе США. Существуют мифы, что на базе хранят сбитые НЛО и трупы инопланетян.

Северокорейский концлагерь

Google Maps удалось сфотографировать северокорейские тюрьмы. Одна из них на севере страны известна как Гвасонг. Там находится 10 тыс. человек, многие из которых являются политическими заключенными.

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Лаборатория химического оружия Великобритании

В научном центре Портон-Даун расположен ведущий британский исследовательский центр химического оружия. Его открыли в 1916 году для испытаний ядовитых веществ. Их использовали во время Первой мировой войны. Позже там начали разрабатывать противогазы. Сейчас это место используется для исследования смертельных заболеваний, таких как Эбола.

База в пустыне Сахара

На Google Maps можно увидеть тайную базу Франции в Нигере. Французское правительство управляет передовой оперативной базой. По состоянию на 2015 год там работало до 250 солдат.

Впервые с помощью дрона сняли полет украинского самолета "Мрия". Вылетал из аэропорта Гостомель в Лейпциг. Уникальные кадры показал командир экипажа. "Мрия" разгоняется, взлетает в небо и машет крыльями. Это "приветствие", - подписал видео командир.