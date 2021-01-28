Крупнейшие университеты США инвестировали в bitcoin

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Гарвард, Йель, университеты Брауна, Мичигана и много других высших учебных заведений вложили свои деньги в ведущую электронную валюту. Большинство крипторахункив открыли в прошлом году. Все учетные записи учебных заведений нашли на бирже Coinbase.

Университеты имеют собственные фонды, которые наполняют пожертвований.

Деньги используют для финансирования учебной и исследовательской деятельности. Также эти средства могут хранить в виде различных активов и даже инвестировать - например в bitcoin. Об этом сообщает профильный ресурс CoinDesk.

Гарвард имеет самый большой фонд - он составляет около $ 40 млрд. Фонд Йеля оценивают в более $ 30 млрд, Мичиганский университет в $ 12,5 млрд, а университет Брауна - $ 4,7 миллиарда. Однако точная сумма активов, университеты инвестировали в криптовалюта пока неизвестна.

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В этом месяце цена биткоина поднялась выше 37 710 долларов и еще раз обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные на портале CoinDesk.