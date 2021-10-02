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воскресенье, 03 октября 2021 22:26

Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
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Фото: Национальный антарктический научный центр

Возле станции Академик Вернадский в Антарктиде на свет появилось трое тюленят, две девочки и мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

"В районе нашей станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения Тюлень Уэдделла! Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец", - говорится в сообщении.

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола - в честь пролива, вблизи которой она появилась на свет. Право дать имя второй крохе получил дизелист Александр Книжатко, поскольку именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения. Так вторая самка стала Краля.

Третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными.

Вес новорожденных тюленят составляет около 25 кг, а благодаря питательному молоку самок очень быстро увеличивается. Период вскармливания продолжается чуть больше месяца, и на момент его завершения детеныш может весить уже 90 кг.

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Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения. Также украинские ученые проводят другие исследования этих животных: изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное.

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В Антарктике живет на 8% меньше тюленей Уэдделла, чем считалось, свидетельствует опубликованное в сентябре исследование. К такому выводу ученые пришли после анализа спутниковых снимков всего побережья Антарктиды.

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