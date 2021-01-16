Коты-акробаты: пушистые чудаки вытворяют невозможное

Фото: boredpanda.com

Коты никогда не перестают удивлять своих хозяев. Даже обычные дела, они умудряются делать по-особенному. Людям лучше не разбираться, что именно задумали домашние любимцы. От этого можно сломать мозг. Некоторые их действия не поддаются никакой логике. Разве что котячей, которая является до сих пор неразгаданная.

В этой галерее собраны фото котов, чьи позы и поведение оказались очень странными. При этом вопрос "Почему?" остается в сознании почти все время.

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Есть тома книг и статьи от специалистов из кошачьих поведениях. Они созданные для того, чтобы помочь ориентироваться в странном мире котов. Но, кажется, они не справляются с практикой.

Добросовестными соседями могут быть не только люди, но и животные. Коты еще те мастеровитые шпионы. Иногда в соседних домах и квартирах происходит нечто настолько интригующее, что за этим просто невозможно не следить. Даже воспитанники не могут удержаться и начинают подглядывать за своими соседями.