Коты такие же умные, как и собаки - ученые

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 684
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 261
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 891
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2484
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1053
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 891
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2502
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1989
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 711
Фото
Все фото
14
5
3
3
3
Киевский зоопарк готовится к летнему сезону: яркие фото
Киевский зоопарк готовится к летнему сезону: яркие фото
Котов приручили 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке - ученые
Котов приручили 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке - ученые
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Видео
Все видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке
В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2484
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 702
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 207
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
воскресенье, 11 апреля 2021 21:25

Коты такие же умные, как и собаки - ученые

  Комментировать
  Существует предположение, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями, как и люди
Существует предположение, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями, как и люди

Мнение о том, что собаки умнее кошек, снова поставили под сомнение.

По словам японских ученых, кошки так же хорошо, как собаки, могут справиться с некоторыми тестами на память, и это означает, что они могут быть столь же умными.

Исследование, в котором приняли участие 49 домашних кошек, показало, что они могут вспоминать приятный опыт, который они имели, - например еду или любимую закуску.

Собаки также демонстрируют этот тип воспоминаний. Они помнят о конкретном событии, и такой вид памяти известен как эпизодическая память.

Люди часто сознательно пытаются воссоздать прошедшие события из своей жизни, например, что они ели на завтрак, первый день на новой работе или свадьбы. Эти воспоминания уникальные для этого конкретного человека.

Психолог из Университета Киото Сахо Такаги рассказывает, что и коты, и собаки могут вспоминать единичный прошлый опыт. Это свидетельствует, что, возможно, у них есть эпизодическая память, подобная человеческой.

"Эпизодическую память связывают с интроспекцией функцией ума. Наше исследование может означать, что у котов есть определенный тип сознания", - рассказала она BBC News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие

"Существует интересное предположение, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями, как и люди".

"Кошки могут быть такими же умными, как собаки, несмотря на устоявшееся мнение людей, собаки - гораздо умнее", - добавляет специалист.

По результатам исследования компании Kantar TNS, украинцы среди домашних любимцев предпочитают котов. Компания опросила семь тысяч украинский, в возрасте от 12 до 70 лет.

www.bbc.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коты такие же умные, как и собаки - ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
апреля

"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков

В метро произошел теракт

Казнили выдающегося теоретика украинского танца

Убили 180 украинцев в селе

Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы

Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 14022
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 11322
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 9819
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7435
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 4959
Животные
Киевский зоопарк готовится к летнему сезону: яркие фото
Киевский зоопарк готовится к летнему сезону: яркие фото
14
 Просмотров: 504
Котов приручили 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке - ученые
Котов приручили 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке - ученые
5
 Просмотров: 495
Глобальное потепление: назвали список животных, которые под угрозой исчезновения
Глобальное потепление: назвали список животных, которые под угрозой исчезновения Просмотров: 216
Четырех мертвых китов выбросило на берег
Четырех мертвых китов выбросило на берег Просмотров: 279
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
3
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 611
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть