Коты такие же умные, как и собаки - ученые

Существует предположение, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями, как и люди

Мнение о том, что собаки умнее кошек, снова поставили под сомнение.

По словам японских ученых, кошки так же хорошо, как собаки, могут справиться с некоторыми тестами на память, и это означает, что они могут быть столь же умными.

Исследование, в котором приняли участие 49 домашних кошек, показало, что они могут вспоминать приятный опыт, который они имели, - например еду или любимую закуску.

Собаки также демонстрируют этот тип воспоминаний. Они помнят о конкретном событии, и такой вид памяти известен как эпизодическая память.

Люди часто сознательно пытаются воссоздать прошедшие события из своей жизни, например, что они ели на завтрак, первый день на новой работе или свадьбы. Эти воспоминания уникальные для этого конкретного человека.

Психолог из Университета Киото Сахо Такаги рассказывает, что и коты, и собаки могут вспоминать единичный прошлый опыт. Это свидетельствует, что, возможно, у них есть эпизодическая память, подобная человеческой.

"Эпизодическую память связывают с интроспекцией функцией ума. Наше исследование может означать, что у котов есть определенный тип сознания", - рассказала она BBC News.

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"Существует интересное предположение, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями, как и люди".

"Кошки могут быть такими же умными, как собаки, несмотря на устоявшееся мнение людей, собаки - гораздо умнее", - добавляет специалист.

По результатам исследования компании Kantar TNS, украинцы среди домашних любимцев предпочитают котов. Компания опросила семь тысяч украинский, в возрасте от 12 до 70 лет.