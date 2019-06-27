Кот с повышенной уровнем мимимишности покоторил сеть

Фото: goodnews.ua

Котик Писко, породы британская шиншилла, живущий в ной-Йорке, стал звездой интернета.

Его фото влюбляют в себя пользователей. Его называют "сладким пирожечком", "хулиганом", "золотым котиком".

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Владелица кота часто устраивает ему фотосессии в костюмах и выставляет фото в сеть.

Он выигрывает все битвы мимимишности с другими популярными интернет-котами.

Кошка Бейгель и ее владелица Карен МакГилл стали звездами сети. Женщина создала для своего домашнего любимца страницу в Instagram. Туда преподает забавные фото Бейгель. Более 600 тыс. Подписчиков наблюдают за аккаунтом. Карен с 6-летней кошкой живут в Лос-Анджелесе. Бейгель врожденный недостаток - отсутствие век. Поэтому имеет плохое зрение. Ее глаза нужно дополнительно защищать, поэтому женщина мастерит для Бейгель специальные солнечные очки. Их украшает стразами.