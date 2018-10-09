Космические кровати: для кошек создали необычную мебель

Фото: boredpanda.com

Кошки могут найти место для сна в любом непривычном месте. Для того, чтобы животные чувствовали себя более защищенными, разработчики дизайн-компании MyZoo Studio выпустили инновационную линейку кошачьих коек. Внешне они похожи на космические корабли.

Об этом пишет Вoredpanda.

В серии космических кораблей есть три модели мест. Там кошка будет выглядеть, как крошечный космонавт.

Эта мебель продуманы до деталей и разработаны для комфорта и удобства.

Модель альфа предназначена для пола, а бета- и гамма подвешены на стене. Каждая изготавливается из дерева с окном.

Цены на серию "Космический корабль Myzoo" начинаются от 97 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пианист дает концерты в джунглях - слоны в восторге

Эти конструкции могут вместить более одного кота.