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вторник, 09 октября 2018 23:28

Космические кровати: для кошек создали необычную мебель
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Фото: boredpanda.com

Кошки могут найти место для сна в любом непривычном месте. Для того, чтобы животные чувствовали себя более защищенными, разработчики дизайн-компании MyZoo Studio выпустили инновационную линейку кошачьих коек. Внешне они похожи на космические корабли.

Об этом пишет Вoredpanda.

В серии космических кораблей есть три модели мест. Там кошка будет выглядеть, как крошечный космонавт.

Эта мебель продуманы до деталей и разработаны для комфорта и удобства.

Модель альфа предназначена для пола, а бета- и гамма подвешены на стене. Каждая изготавливается из дерева с окном.

Цены на серию "Космический корабль Myzoo" начинаются от 97 долларов.

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Эти конструкции могут вместить более одного кота.

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