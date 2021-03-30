Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео

Котят вылечили и забрали к себе медсестры. Фото: pixabay.com

В Турции кошка самостоятельно принесла на осмотр к ветеринарам 3 больных котят.

О случае в городке Карабалар сообщает NTV. У котят были проблемы с открытием глаз из-за инфекции, так что мать принесла их в муниципальное управление здравоохранения.

Котят вылечили с помощью капель и промывания. Их забрали к себе медсестры, которых растрогал поступок животного.

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