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вторник, 30 марта 2021 15:57

Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео

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Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Котят вылечили и забрали к себе медсестры. Фото: pixabay.com

В Турции кошка самостоятельно принесла на осмотр к ветеринарам 3 больных котят.

О случае в городке Карабалар сообщает NTV. У котят были проблемы с открытием глаз из-за инфекции, так что мать принесла их в муниципальное управление здравоохранения.

Котят вылечили с помощью капель и промывания. Их забрали к себе медсестры, которых растрогал поступок животного.

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Кот по кличке Монти родился без носовой кости и до 3 лет жил в приюте. Показали подборку самых популярных котов в Instagram, которые живут в Европе.

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