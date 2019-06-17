Кошка Бейгель носит очки из-за редкой болезни

Фото: Instagram

Кошка Бейгель и ее владелица Карен МакГилл стали звездами сети. Женщина создала для своего домашнего любимца страницу в Instagram. Там публикует забавные фото Бейгель. Более 600 тыс. подписчиков наблюдают за аккаунтом.

Карен с 6-летней кошкой живут в Лос-Анджелесе. Бейгель имеет врожденный недостаток - отсутствие век. Поэтому у нее плохое зрение. Ее глаза нужно дополнительно защищать, поэтому женщина мастерит для Бейгель специальные солнечные очки. Их украшает стразами.

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"Я нашла Бейгель котенком на улице. Ее лапа застряла. Я сразу влюбилась в ее глаза. Они были смешные", - рассказала американка.

Автор: Instagram Карен с 6-летней кошкой живут в Лос-Анджелесе

Животные обладают естественной фотогеничностью. Чтобы получился удачный кадр, им даже не нужно стараться - все равно будут выглядеть мило и органично. Фото, которые многих заставят позавидовать умению животных держаться перед камерой, опубликовал ресурс Bright Side.