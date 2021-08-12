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четверг, 12 августа 2021 15:25

Корова плюхнулась в бассейн с туристами

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Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плавала в бассейне с туристами. Фото: pixabay.com

Корова в Карпатах прыгнула в бассейн, в котором плавали люди.

Видео с "отдыхающей" загрузила в YouTube жительница Днепра Александра Стасюк.

Животное, вероятно, хотела приблизиться к воде, но поскользнулась и шлепнулась в бассейн. В то время там были двое парней. Они быстро вылезли из бассейна.

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Корова не смогла выбраться сразу - проплыла несколько метров. И впоследствии вылезла, найдя ступени.

На Арабатской Стрелке обнаружили крокодила. Заметили пресмыкающегося в водоеме, где раньше добывали песок.

Поселился крокодил в озере, заросшем камышом. По словам свидетелей, заметили пресмыкающегося, когда тот ел утку.

Правоохранители осмотрели водоем. Обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - примерно 1,5 м.

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Дата
12
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