Корова плюхнулась в бассейн с туристами

Корова в Карпатах прыгнула в бассейн, в котором плавали люди.
Видео с "отдыхающей" загрузила в YouTube жительница Днепра Александра Стасюк.
Животное, вероятно, хотела приблизиться к воде, но поскользнулась и шлепнулась в бассейн. В то время там были двое парней. Они быстро вылезли из бассейна.
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Корова не смогла выбраться сразу - проплыла несколько метров. И впоследствии вылезла, найдя ступени.
На Арабатской Стрелке обнаружили крокодила. Заметили пресмыкающегося в водоеме, где раньше добывали песок.
Поселился крокодил в озере, заросшем камышом. По словам свидетелей, заметили пресмыкающегося, когда тот ел утку.
Правоохранители осмотрели водоем. Обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - примерно 1,5 м.
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