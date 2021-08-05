На украинском курорте завелся крокодил

На Арабатской Стрелке обнаружили крокодила. Заметили пресмыкающегося в водоеме, где раньше добывали песок.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации полиции Херсонской области Виталий Байдаров.
"Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров "Укринформу".
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Поселился крокодил в озере, заросшем камышом. По словам свидетелей, заметили пресмыкающегося, когда тот ел утку.
Правоохранители осмотрели водоем. Обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - примерно 1,5 м.
Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители думают, как поймать животное. Заявления о том, что у кого-то исчез крокодил, пока не поступало.
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