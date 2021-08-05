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четверг, 05 августа 2021 12:14

На украинском курорте завелся крокодил

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На украинском курорте завелся крокодил
Длина крокодила - примерно 1,5. Заметили пресмыкающегося, когда он ел утку. Фото: pixabay.com

На Арабатской Стрелке обнаружили крокодила. Заметили пресмыкающегося в водоеме, где раньше добывали песок.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации полиции Херсонской области Виталий Байдаров.

"Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров "Укринформу".

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Поселился крокодил в озере, заросшем камышом. По словам свидетелей, заметили пресмыкающегося, когда тот ел утку.

Правоохранители осмотрели водоем. Обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - примерно 1,5 м.

Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители думают, как поймать животное. Заявления о том, что у кого-то исчез крокодил, пока не поступало.

В Уганде поймали нильского крокодила, который убил более 80 человек. Зверь длиной 5 м ужасал жителей села Луганга на протяжении многих лет.

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