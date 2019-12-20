 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 846
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 549
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1440
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 927
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1215
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1683
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2862
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 558
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2583
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
22
8
22
23
16
Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру
Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру
Кот-&quot;киборг&quot; стал звездой интернета
Кот-"киборг" стал звездой интернета
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
Видео
Все видео
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1215
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 576
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1206
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2781
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11349
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 216
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
пятница, 20 декабря 2019 23:28

Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру
22

  Комментировать

Среди животных тоже есть любители пофотографироваться.
Фото: brightside.me
Среди животных тоже есть любители пофотографироваться.
Среди животных тоже есть любители пофотографироваться.
Среди животных тоже есть любители пофотографироваться.
Среди животных тоже есть любители пофотографироваться.

Ранее считалось, что улыбка у животных никоим образом не связана с эмоциями и является лишь результатом рефлексивных движений лицевых мышц. Однако исследования подтвердили: улыбаются животные, когда чувствуют себя счастливыми. Доказано также, что отдельные виды способны ощущать грусть, злость, ревность и стыд. Некоторые обладают даже чувством юмора.

Как оказалось, встречаются среди животных и настоящие позеры. При появлении людей они не пытаются убежать подальше, а, наоборот, берутся демонстрировать едва ли не все свои таланты. Есть и те, кто в присутствии человека продолжает вести себя совершенно естественно и, увидев перед собой объектив фотокамеры, позирует как профессиональная модель. Посвященную таким животным подборку фото представил портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян

Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки. У животного есть своя страница в Instagram, на которую подписано более 700 тысяч пользователей. Живет пушистая в доме, имеет хозяев. Любит лакомиться вкусностями и путешествовать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 27261
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 17128
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 14850
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 13653
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 2 Просмотров: 10530
Животные
Кот-"киборг" стал звездой интернета
Кот-"киборг" стал звездой интернета
8
 Просмотров: 2727
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 23283
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 13158
Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян
Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян
 Просмотров: 315
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 18108
Больше всего комментируют
18
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
15
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
4
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях
Голосов: 1005
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua