Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру

Фото: brightside.me

Ранее считалось, что улыбка у животных никоим образом не связана с эмоциями и является лишь результатом рефлексивных движений лицевых мышц. Однако исследования подтвердили: улыбаются животные, когда чувствуют себя счастливыми. Доказано также, что отдельные виды способны ощущать грусть, злость, ревность и стыд. Некоторые обладают даже чувством юмора.

Как оказалось, встречаются среди животных и настоящие позеры. При появлении людей они не пытаются убежать подальше, а, наоборот, берутся демонстрировать едва ли не все свои таланты. Есть и те, кто в присутствии человека продолжает вести себя совершенно естественно и, увидев перед собой объектив фотокамеры, позирует как профессиональная модель. Посвященную таким животным подборку фото представил портал Bright Side.

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Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки. У животного есть своя страница в Instagram, на которую подписано более 700 тысяч пользователей. Живет пушистая в доме, имеет хозяев. Любит лакомиться вкусностями и путешествовать.