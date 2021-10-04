Когда нужно начинать накапливать пенсию

В богатых странах люди думают о пенсии с молодого возраста. Поэтому потом полноценно живут, а не существуют на мизерные выплаты от государства. Могут себе позволить путешествия по миру и активный отдых.

Чем раньше начать накапливать деньги на пенсию, тем эффективнее будут работать сложные проценты

В Украине продолжается пенсионная реформа. Согласно которой система пенсионного обеспечения будет состоять из трех уровней:

• Солидарная система обязательного государственного пенсионного обеспечения.

• Накопительная система обязательного государственного страхования.

• Система добровольного негосударственного пенсионного обеспечения

Сейчас работает только первый уровень пенсионного обеспечения. Второй уровень планируют ввести в 2023 году. Третий может функционировать, но не пользуется популярностью у населения из-за недоверия к финансовой системе.

Солидарная пенсионная система в Украине работает через Пенсионный фонд. Он наполняется едиными страховыми взносами людей, которые работают и получают доходы. Это учреждение выплачивает пенсии людям, которые не работают и имеют право на пенсию.

Солидарная система надежно работает, если население страны растет, или по крайней мере не уменьшается. Если количество пенсионеров становится больше в отношении работающих граждан, пенсионные взносы в отношении зарплаты тоже растут и становятся обременительными.

В Украине пенсию по солидарной системе получают 11 млн человек - 27% населения или каждый четвертый гражданин. Доходов Пенсионного фонда не хватает на выплату пенсий, поэтому он дотируется из государственного бюджета. В 2020 году фонд выплатил пенсий на сумму 479 млрд грн, из которых 85 млрд грн он получил из государственного бюджета.

Чем раньше начать накапливать деньги на пенсию, тем эффективнее будут работать сложные проценты

В развитых странах основным способом накопления сбережений для использования в преклонном возрасте служит негосударственное пенсионное обеспечение. К нему относят следующие способы сэкономить деньги на пенсию:

• Банковские депозиты - не принесут большой прибыли, но защитит пенсионные сбережения от инфляции. Если не снимать деньги в течение 15-20 лет, сложные проценты будут работать так же, как в пенсионном фонде.

• Страхование жизни – заключается договор накопительного страхования жизни. Такой полис считается надежным способом накопить деньги и получать пожизненную пенсию.

• Долгосрочные инвестиции - использование инструментов фондовых рынков. Средний американский пенсионер имеет в своем активе акции компаний и биржевых фондов.

• Паевые инвестиционные фонды - приносят больше прибыли, чем банковские депозиты или пенсионные фонды. Но относятся к более рисковым.

• Инвестиции в недвижимость - самый доступный вид капиталовложения в Украине. Он понятен, доступен и надежен.

Каждый самостоятельно решает, каким способом обеспечить собственную старость. Специалисты советуют использовать несколько различных инструментов. Чем раньше начать накапливать деньги на пенсию, тем эффективнее будут работать сложные проценты. Всего 1-2% от дохода сегодня, способны значительно изменить жизнь в будущем.

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