Когда нужно начинать накапливать пенсию

В богатых странах люди думают о пенсии с молодого возраста. Поэтому потом полноценно живут, а не существуют на мизерные выплаты от государства. Могут себе позволить путешествия по миру и активный отдых.
В Украине продолжается пенсионная реформа. Согласно которой система пенсионного обеспечения будет состоять из трех уровней:
• Солидарная система обязательного государственного пенсионного обеспечения.
• Накопительная система обязательного государственного страхования.
• Система добровольного негосударственного пенсионного обеспечения
Сейчас работает только первый уровень пенсионного обеспечения. Второй уровень планируют ввести в 2023 году. Третий может функционировать, но не пользуется популярностью у населения из-за недоверия к финансовой системе.
Солидарная пенсионная система в Украине работает через Пенсионный фонд. Он наполняется едиными страховыми взносами людей, которые работают и получают доходы. Это учреждение выплачивает пенсии людям, которые не работают и имеют право на пенсию.
Солидарная система надежно работает, если население страны растет, или по крайней мере не уменьшается. Если количество пенсионеров становится больше в отношении работающих граждан, пенсионные взносы в отношении зарплаты тоже растут и становятся обременительными.
В Украине пенсию по солидарной системе получают 11 млн человек - 27% населения или каждый четвертый гражданин. Доходов Пенсионного фонда не хватает на выплату пенсий, поэтому он дотируется из государственного бюджета. В 2020 году фонд выплатил пенсий на сумму 479 млрд грн, из которых 85 млрд грн он получил из государственного бюджета.
В развитых странах основным способом накопления сбережений для использования в преклонном возрасте служит негосударственное пенсионное обеспечение. К нему относят следующие способы сэкономить деньги на пенсию:
• Банковские депозиты - не принесут большой прибыли, но защитит пенсионные сбережения от инфляции. Если не снимать деньги в течение 15-20 лет, сложные проценты будут работать так же, как в пенсионном фонде.
• Страхование жизни – заключается договор накопительного страхования жизни. Такой полис считается надежным способом накопить деньги и получать пожизненную пенсию.
• Долгосрочные инвестиции - использование инструментов фондовых рынков. Средний американский пенсионер имеет в своем активе акции компаний и биржевых фондов.
• Паевые инвестиционные фонды - приносят больше прибыли, чем банковские депозиты или пенсионные фонды. Но относятся к более рисковым.
• Инвестиции в недвижимость - самый доступный вид капиталовложения в Украине. Он понятен, доступен и надежен.
Каждый самостоятельно решает, каким способом обеспечить собственную старость. Специалисты советуют использовать несколько различных инструментов. Чем раньше начать накапливать деньги на пенсию, тем эффективнее будут работать сложные проценты. Всего 1-2% от дохода сегодня, способны значительно изменить жизнь в будущем.
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