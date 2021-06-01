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вторник, 01 июня 2021 13:09

Кинологи показали любимцев - милые фото с овчарками
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1 июня Кинологический учебный центр Госпогранслужбы Украины празднует День рождения.

В пресс-службе МВД показали трогательные фотографии четвероногих питомцев и их наставников.

Кинологический учебный центр Госпогранслужбы празднует День рождения 1 июня
Фото: mvs.gov.ua
Кинологический учебный центр Госпогранслужбы празднует День рождения 1 июня
Кинологический учебный центр Госпогранслужбы празднует День рождения 1 июня
Кинологический учебный центр Госпогранслужбы празднует День рождения 1 июня
Кинологический учебный центр Госпогранслужбы празднует День рождения 1 июня

Сегодня Кинологический учебный центр отмечает 76 лет. История центра начинается 24 мая 1945 с создания окружной школы сержантского состава. Собственно, этот день и стал фактической датой создания учебного заведения.

После провозглашения независимости Украины, военная часть получила условное название - военная часть 2418, Северо-Западного пограничного направления.

1 июня 2006 на базе Великомостовского учебного пограничного отряда создан Кинологический учебный центр Государственной пограничной службы Украины.

Сегодня Кинологический учебный центр - это ведомственное учебное заведение третьего уровня аккредитации по подготовке младших специалистов и инспекторов-кинологов. Ежегодно Центр готовит около 500 кинологов со служебными собаками, выращивает и готовит к дальнейшей службы на границе около 60 щенков.

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Визиткой Кинологического учебного центра, самого мощного в Украине, является многопрофильная подготовка кинологов для нужд Госпогранслужбы.

Специфика учреждения - многопрофильная подготовка кинологов. И не только для Госпогранслужбы. Центр готовит кинологов и для других правоохранительных органов и структур Украины, таких как Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины, Спецподразделение Национальной полиции "КОРД", Управления государственной охраны Украины, Военная служба правопорядка, Государственная пенитенциарная служба, Служба авиационной безопасности полетов международных аэропортов тому подобное. Кроме того, Центр предоставляет услуги для физических и юридических лиц по подготовке и дрессировке собак.

Кинологический учебный центр - единственное уникальное учебное заведение не только в пограничной службе, но и в Украине. Более полувека здесь готовят квалифицированных инспекторов кинологов и служебных собак для нужд органов охраны государственной границы. За это время подготовили десятки тысяч кинологов и служебных собак.

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