Каким был климат на Марсе 4 миллиарды лет назад

Ученые рассказали интересный факт о Марсе. Фото с открытых источников.

Ученые выяснили, что 3-4 миллиарда лет назад климат на Марсе был другой. Шли дожди и текли реки. Со временем условия на его поверхности стали настолько холодными, что планета замерзла.

На такое утверждение ученых натолкнула информация о существовании сетей долин, а также подземных озер. Это указывает, что на поверхности Марса в прошлом было много жидкой воды, передает Newsweek.

Исследование представили на конференции Goldschmidt Geochemistry в Барселоне.

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"Мы знаем, что были периоды, когда поверхность Марса замерзала. Мы знаем, что были и времена, когда вода там свободно текла. Но мы не зналем, когда именно были эти периоды и насколько длительными они были", - говорит автор исследования Бриони Хорган.

Она пояснила, что ученые исследовали, как климат может повлиять на закономерности в залежах минералов. И эти знания применили к Марсу.

Японский национальный исследовательский институт начинает проект по изучению уровня загрязнения пластиковыми отходами глубин океана. Проект стартует 28 августа и продлится 3 недели.