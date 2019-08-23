Каким был климат на Марсе 4 миллиарды лет назад

Ученые выяснили, что 3-4 миллиарда лет назад климат на Марсе был другой. Шли дожди и текли реки. Со временем условия на его поверхности стали настолько холодными, что планета замерзла.
На такое утверждение ученых натолкнула информация о существовании сетей долин, а также подземных озер. Это указывает, что на поверхности Марса в прошлом было много жидкой воды, передает Newsweek.
Исследование представили на конференции Goldschmidt Geochemistry в Барселоне.
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"Мы знаем, что были периоды, когда поверхность Марса замерзала. Мы знаем, что были и времена, когда вода там свободно текла. Но мы не зналем, когда именно были эти периоды и насколько длительными они были", - говорит автор исследования Бриони Хорган.
Она пояснила, что ученые исследовали, как климат может повлиять на закономерности в залежах минералов. И эти знания применили к Марсу.
Японский национальный исследовательский институт начинает проект по изучению уровня загрязнения пластиковыми отходами глубин океана. Проект стартует 28 августа и продлится 3 недели.
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