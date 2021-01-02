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суббота, 02 января 2021 10:02

Какие традиции, верования и праздники отмечают во второй день Нового года

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Какие традиции, верования и праздники отмечают во второй день Нового года
Православная Церковь во второй день нового года чтит святого Игнатия Богоносца, по-народному - День Игната. Фото: pixabay

Сегодня, 2 января, мир отмечает День научной фантастики.

Эту дату выбрали потому, что родился писатель-фантаст Айзек Азимов, пишет OBOZREVATEL.

Его произведения оказали большое влияние на развитие жанра, а некоторые термины из его работ, например, "позитронный" и "роботехника", закрепились во многих языках.

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Православная Церковь во второй день нового года чтит святого Игнатия Богоносца, по-народному - День Игната. Издавна люди верили в некоторые запреты, а приметы знаменовали погоду в будущем. Именины 2 января отмечают Ян, Иван, Игнатий, Даниил, Антон.

Священномученик Игнатий Богоносец жил в I-II веках при императоре Траяне, его учителем был Иоанн Богослов. Народные предания гласят, что Игнатия называли Богоносцем, потому что в детстве Иисус Христос носил его на руках. Также Игнатий умел исцелять людей, которие болели. Во время Траянських гонений христиан Игнатия арестовали и отправили из Антиохии в Рим. Там его казнили - бросили на растерзание к голодным львам.

Традицией у христиан было 2 января в церквях проводить молебны на охрану дома. Люди убирали дома. Церковь поощряла сделать крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.

В Сербии в этот день бил необычный обряд, который называли "куриным рождеством". Утром первой вставала хозяйка и шла на хозяйственный двор. Собирала вокруг себя всю живность: кур, гусей, уток, индюков, свиней, овец, коров. Должна била накормить их тем, что приготовила на Варвары, 17 декабря. Первый, кто зайдет в этот день в гости, а это желательно, молодой человек, провозглашался "куриным помазанником". Он должен садиться на высокую, набитую гусиным пером подушку, чтобы "нес яйца". В руки давали большую тыкву, которую гость должен бросить на пол и разбить. Семена должни разлететься по всему дому, чтобы цыплят по весне вылупилось много. Тогда гостя угощали горячей ракией - сербским аналогом бренди. Но этот человек должен очень вежливо сидеть, помня о чертовых курах с их яйцами. Если птица в следующем году и действительно хорошо неслась, то мужчину снова приглашали на роль "куриного помазанника". А если нет, то не приглашали.

Приметы на 2 января

Какой день на Игната - такая и в августе погода;

Снег или дождь - к хорошему урожаю;

Небо звездное - тоже к хорошему урожаю;

Синицы щебечут громко - к затяжным холодам.

Что нельзя делать 2 января

Не следует впускать в дом престарелых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

Не стоит занимать ничего соседям, потому что можно отдать счастья.

На субботу 2 января синоптики обещают облачность, с прояснениями. Ночью на Левобережье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатах мокрый снег, на остальной территории, днем ​​по всей Украине - без осадков. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м / с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Дата
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