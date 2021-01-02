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суббота, 02 января 2021 09:14

Где в Украине будет дождливо: прогноз погоды на 5 дней

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Где в Украине будет дождливо: прогноз погоды на 5 дней
6 января будет мокрый снег, днем с дождем. Фото: ukrinform.ua

На субботу 2 января синоптики обещают облачность, с прояснениями. Ночью на Левобережье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатах мокрый снег, на остальной территории, днем ​​по всей Украине - без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м / с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье 1-6° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 8-10° тепла.

3-4 января облачно.

3 января без осадков. Ночью и утром в южной части, восточных и большинстве центральных областей туманы. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области местами 6-11° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем ​​около 0°.

4 января в западной части страны небольшой, днем ​​на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза (днем в западных областях 3-8° тепла), на Закарпатье и юге Одесской области ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°.

5 января в западных, днем ​​и в большинстве южных и центральных областей, 6 января в Украине мокрый снег, днем ​​с дождем; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях ночью от 4 тепла до 1° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В Киеве 2 января облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​около 5° тепла.

По области также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​2-7° тепла.

3-4 января облачно.

3 января без осадков, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

4 января без существенных осадков; температура ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза.

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Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

5 января без осадков, 6 января мокрый снег, днем ​​с дождем.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В январе ожидается незначительное похолодание. Среднемесячный показатель будет на уровне 0 ... -4С °. Это на 2-2,5 градуса выше, чем синоптики фиксировали в предыдущие годы.

Укринформ
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