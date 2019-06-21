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суббота, 22 июня 2019 01:35

Как выглядят спортсмены без одежды
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С 2009 года знаменитые спортсмены снимаются обнаженными для спортивного журнала ESPN. Цель - показать красивые тела спортсменов и зафиксировать их в момент игры. Но несмотря на то, что в журнале чаще появляются снимки спортсменов с идеальными подтянутыми телами, издание подвергает сомнению закрепившиеся в прессе стандарты красоты, показывая, какими разными могут быть тела спортсменов, добивающихся выдающихся результатов.

И слова метательницы молота Аманды Бингсон подтверждают это: "Думаю, важно показать, что спортсмены бывают самых разных типов фигур и комплекции". Спортсменка говорит, что ей нравится ее тело — но к этой уверенности в себе она пришла не сразу: ее даже выгнали из волейбольной команды за то, что она была слишком полной и не смогла похудеть. Сейчас Бингсон говорит, что приняла себя и советует использовать преимущества своего типа фигуры, каким бы он ни был. Этому же принципу следует пловчиха Натали Коглин: "Я хочу быть настолько успешной, насколько это возможно. Если это подразумевает накачанные руки, значит, так тому и быть".

Али Кригер - американская футболистка и чемпионка мира по футболу среди женщин. Играет за женскую национальную футбольную команду США и за "Орландо Прайд" из Национальной женской футбольной лиги.
Али Кригер и ее партнерка по команде Эшлин Харрис сообщили, что в скором времени свяжут свои отношения узами брака. Спортсменки 10 лет назад встретились в составе сборной США, и у них завязался роман.
Винус Уильямс - американская теннисистка, пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница US Open в одиночном разряде, 4-хкратная олимпийская чемпионка.
Александра Райсман - американская гимнастка, трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в команде, многократная чемпионка США, победительница этапов кубка мира.
Александра Райсман - американская гимнастка

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