Как выглядит самый большой в мире плавательный бассейн

Фото: crystal-lagoons.com

Крупнейший в мире плавательный бассейн находится на территории курорта San Alfonso del Mar в Чили. В длину конструкция достигает более километра. Общую площадь имеет 8 га, что равнозначно 15 футбольным полям. Крупнейшим в мире этот бассейн признан официально: в 2006 году его внесли в Книгу рекордов Гинесса, и с тех пор рекорд так никому и не удалось побить.

Расположен бассейн непосредственно по соседству с Тихим океаном. Друг от друга их отделяет только узкая полоса суши. Пишет издание Womansday.

Вода в бассейне океанская. Ее очищают с помощью особой технологии Crystal Lagoons Technology, разработанной владельцем курорта Фернандо Фишманом.

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Вмещает в себе самый большой в мире бассейн 250 млн литров воды. Температура ее на 9 градусов выше, чем в океане.

В Лондоне установят первый в мире бассейн, который висит в воздухе. Сооружение станет своеобразным мостом между двумя жилыми многоэтажками элитного микрорайона. Будет находиться на высоте 35 метров над землей.