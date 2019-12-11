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среда, 11 декабря 2019 10:41

Как выбрать живую елку - советы продавца

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Как выбрать живую елку - советы продавца
Посоветовали, как выбрать елку. Фото: uzhgorod.net.ua

Сторонники живых елок уже могут приобрести новогоднее деревце, на днях как раз пооткрывались точки продаж.

Журналист Gazeta.ua пообщался с продавцом елок Виталием Кравченко, который показал, как надо выбирать дерево.

"Для большинства главным критерием является иглы. Смотрят на их состояние, не пожелтели ли. Касаются, нюхают. Но проверять надо больше", - рассказал Виталий.

Заметил, что всегда надо брать саму елку и стучать стволом о землю. Если иглы уже осыпаются, такое дерево не простоит и двух недель - завянет.

Также надо просить продавца, чтобы тот показал ствол дерева. У свежей елки он ровный, непотресканный и прямой. А вот если заметили на стволе ободок - елку срезали давно, и такая долго стоять не будет.

"Все знают, что от хорошей елки должно пахнуть хвоей. Также если потереть иголочки об руку, на пальцах должен остаться смола. Это свидетельствует о том, что дерево не сухое. Его ветви имеют тянуться вверх - это еще один показатель свежести", - отметил продавец.

Добавил, что елку следует устанавливать и держать во влажном песке. тогда она простоит дольше.

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Один из самых популярных способов придать интерьеру новогоднего торжества - декорирование окон. Материал для него можно использовать от цветных фонариков в бумажных аппликаций.

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