Новогодний декор: 15 идей украшения окна

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Один из самых популярных способов придать интерьеру новогодней торжества - декорирование окон. Материал для него можно использовать от цветных фонариков в бумажных аппликаций.

Предлагаем самые красивые и креативные варианты новогоднего оформления окон. Благодаря им атмосфера праздника придет в дом задолго до боя курантов. Как собственноручно сделать необычное новогоднее оформление на окне дальше в галерее.

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Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать. Для этого нужны подсказки и интересные идеи. Именно они в собранные в этой галерее. В 2020 году балом будет руководить белый металлический Щур. Лучшие качества которой - упорство, борьба за справедливость и решительность, чтобы завоевать расположение этого символа, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяина года.