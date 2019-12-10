 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
1 Просмотров: 1674
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1872
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 729
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 549
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4419
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9819
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20061
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6894
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
16
16
11
13
5
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
Новогодний декор: 15 идей украшения окна
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1440
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9819
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2601
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2700
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6894
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 702
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 00:30

Новогодний декор: 15 идей украшения окна
16

  Комментировать

Фото: idei-dekoru.com

Один из самых популярных способов придать интерьеру новогодней торжества - декорирование окон. Материал для него можно использовать от цветных фонариков в бумажных аппликаций.

Предлагаем самые красивые и креативные варианты новогоднего оформления окон. Благодаря им атмосфера праздника придет в дом задолго до боя курантов. Как собственноручно сделать необычное новогоднее оформление на окне дальше в галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство

Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать. Для этого нужны подсказки и интересные идеи. Именно они в собранные в этой галерее.

В 2020 году балом будет руководить белый металлический Щур. Лучшие качества которой - упорство, борьба за справедливость и решительность, чтобы завоевать расположение этого символа, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяина года.

idei-dekoru.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новогодний декор: 15 идей украшения окна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 23188
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 21204
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 19809
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
6
 Просмотров: 10891
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 10440
Дом
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты
16
 Просмотров: 4698
В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей
В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей Просмотров: 603
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
11
 Просмотров: 4788
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
13
 Просмотров: 2106
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
5
 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
5
Против Порошенко завели дело за государственную измену
Голосов: 457
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua