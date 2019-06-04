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Как узнать, что котик любит вас

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Как узнать, что котик любит вас
Эксперты рассказали о знаках, которыми коты демонстрируют свои чувства. Фото с открытых источников.

Домашние животные не могут полноценно коммуницировать с хозяевами. А временами от них так хочется услышать от них о взаимной любви.

Специалисты по поведению животных подготовили 10 признаков того, что ваш кот любит вас, передает The Huffington Post.

Кот "делает массаж" - это один из способов, как животные выражают свои чувства. Если кот свернулся на коленях и поочередно вонзает в вас коготки, значит любит вас. Такие кошачьи чувства бывают довольно болезненными, поэтому важно, чтобы между лапками и кожей было что-то мягкое. К примеру плед.

Эксперты считают, что кошки - щедрые от природы животние. Поэтому, если любимец приносит пойманых мышей, лягушек или птиц - стоит его поблагодарить. Так он проявляет свои чувства.

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Трется головой об хозяина - это тоже о любви. У кошек на теле имеются железы, выделяющие специальный секрет. Часть этих желез - на щеках и голове. Поэтому когда киса трется мордочкой, она обозначает вас своим ароматом и признает членом семьи.

Если кошка не сводит взгляд и при этом медленно моргает - вы ей точно нравитесь. Так животное показывает, что доверяет. Консультанты по обращению с животными говорят, для кота такой взгляд - эквивалент поцелуя.

Котик переворачивается на спину, это значит, что ему спокойно и комфортно. Живот - это интимная часть тела для котика. Нежное пушистое пузо не покажешь кому-попало. Поэтому котик и показывает хозяину животик. Мол, смотри, я совсем беззащитен.

Хвост у котов - барометр настроения. В животного, благосклонного к хозяину, он мелко дрожит, а кончик загнут в сторону.

Если кот нападает неожиданно и начинает кусать - это любовь. Они иногда так играют между собой. Конечно, он не рассчитывает силы, ведь их кожа прочнее человеческой.

Мурлыканьем киса может выражать много чувств - от счастья и удовольствия, до боли и страха. Если киса мурлычет у хозяина - это любовь.

Если любимец ходит вслед за хозяином -это также хороший сигнал. Особенно если еще не время кормить кошку.

Оригинальное сердитая кошка, известная как Соус Тардар недавно умерла, но ее бессмертное наследие обязательно жить. Ее место займет новый сердитый кот Луис - 6-летний персидский кот из Остина, штат Техас.

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