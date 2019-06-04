Как узнать, что котик любит вас

Эксперты рассказали о знаках, которыми коты демонстрируют свои чувства. Фото с открытых источников.

Домашние животные не могут полноценно коммуницировать с хозяевами. А временами от них так хочется услышать от них о взаимной любви.

Специалисты по поведению животных подготовили 10 признаков того, что ваш кот любит вас, передает The Huffington Post.

Кот "делает массаж" - это один из способов, как животные выражают свои чувства. Если кот свернулся на коленях и поочередно вонзает в вас коготки, значит любит вас. Такие кошачьи чувства бывают довольно болезненными, поэтому важно, чтобы между лапками и кожей было что-то мягкое. К примеру плед.

Эксперты считают, что кошки - щедрые от природы животние. Поэтому, если любимец приносит пойманых мышей, лягушек или птиц - стоит его поблагодарить. Так он проявляет свои чувства.

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Трется головой об хозяина - это тоже о любви. У кошек на теле имеются железы, выделяющие специальный секрет. Часть этих желез - на щеках и голове. Поэтому когда киса трется мордочкой, она обозначает вас своим ароматом и признает членом семьи.

Если кошка не сводит взгляд и при этом медленно моргает - вы ей точно нравитесь. Так животное показывает, что доверяет. Консультанты по обращению с животными говорят, для кота такой взгляд - эквивалент поцелуя.

Котик переворачивается на спину, это значит, что ему спокойно и комфортно. Живот - это интимная часть тела для котика. Нежное пушистое пузо не покажешь кому-попало. Поэтому котик и показывает хозяину животик. Мол, смотри, я совсем беззащитен.

Хвост у котов - барометр настроения. В животного, благосклонного к хозяину, он мелко дрожит, а кончик загнут в сторону.

Если кот нападает неожиданно и начинает кусать - это любовь. Они иногда так играют между собой. Конечно, он не рассчитывает силы, ведь их кожа прочнее человеческой.

Мурлыканьем киса может выражать много чувств - от счастья и удовольствия, до боли и страха. Если киса мурлычет у хозяина - это любовь.

Если любимец ходит вслед за хозяином -это также хороший сигнал. Особенно если еще не время кормить кошку.

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