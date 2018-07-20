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воскресенье, 22 июля 2018 19:15

Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
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Кольская АЭС — первая атомная электростанция станция в СССР, построенная за северным полярным кругом.

Несмотря на суровый климат региона и длинную полярную ночь вода вблизи станции никогда не замерзает, пишет в Livejournal пользователь gelio.

Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть подборку фото о работе данной АЭС:

Первый энергоблок Кольской АЭС запущен в 1973 году
Фото: livejournal.com
Станция построена у берегов озера Имандра
Защитный колпак реактора № 1
Верхний блок реактора
Второй реактор введен в эксплуатацию в 1975 году

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В 1973 году состоялся запуск первого энергоблока Кольской АЭС, а в 1984 году ввели в эксплуатацию последний — четвертый энергоблок.

Станция расположена за полярным кругом на берегу озера Имандра, что в 12 километрах от города Полярные Зори, Мурманской области.

Кольская АЭС вырабатывает 60% электроэнергии Мурманской области.

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