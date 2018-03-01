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пятница, 02 марта 2018 05:28

Как превратить сугробы на красоту: лайфхак по лепке снежных фигур
9

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Автор: plus.google.com
  Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре

После длительных снегопадов появилось не только много работы по уборке улиц, но и достаточно материала для творчества. Даже при морозной погоде сугробы можно превратить в декоративные фигуры. Они украсят и улицу, и парк, и приусадебный участок.

Чтобы создать собственный шедевр, необходимо подготовить скребки или шпатели и ведро с водой. Для сложных фигур понадобится каркас, например, из фанеры или досок. Также понадобятся краски или пищевые красители, кисти или пульверизатор. Чтобы не замерзли руки, на теплые перчатки надо надеть резиновые - чтобы не пропускали влагу, пишет портал "Juswikiles".

Алгоритм действий следующий:

1. Выбрать идею по фотографиям в интернете или собственноручно сделать эскиз. При необходимости подготовить каркас.

2. Найти место, где снега побольше. Если он рассыпчатый, его надо немного смочить в воде. Так хорошо будет липнуть к фигуре.

3. Начинать лепить надо из крупнейших элементов. Если это животное, начинаем с туловища. Затем добавляем голову, конечности. На несколько часов оставляем застывать.

4. Далее шпателем выравниваем очертания. Выделяем черты лица, волосы, на неодушевленных предметах - другие детали.

5. Расписываем скульптуру красками. При необходимости можно добавить аксессуары, одежду, украшения.

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Gazeta.ua подобрал самые интересные идеи для снежных фигур.

Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Фото: depo.ua
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре
Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре

В ноябре прошлого года на Певческом поле Киева провели масштабный фестиваль "Ледниковый период". Показали выставку цветочных композиций изо льда и снежных фигур. Также для гостей создали снежные горки.

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