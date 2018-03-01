Как превратить сугробы на красоту: лайфхак по лепке снежных фигур

Автор: plus.google.com Скульптуры из снега можно создать даже при минусовой температуре

После длительных снегопадов появилось не только много работы по уборке улиц, но и достаточно материала для творчества. Даже при морозной погоде сугробы можно превратить в декоративные фигуры. Они украсят и улицу, и парк, и приусадебный участок.

Чтобы создать собственный шедевр, необходимо подготовить скребки или шпатели и ведро с водой. Для сложных фигур понадобится каркас, например, из фанеры или досок. Также понадобятся краски или пищевые красители, кисти или пульверизатор. Чтобы не замерзли руки, на теплые перчатки надо надеть резиновые - чтобы не пропускали влагу, пишет портал "Juswikiles".

Алгоритм действий следующий:

1. Выбрать идею по фотографиям в интернете или собственноручно сделать эскиз. При необходимости подготовить каркас.

2. Найти место, где снега побольше. Если он рассыпчатый, его надо немного смочить в воде. Так хорошо будет липнуть к фигуре.

3. Начинать лепить надо из крупнейших элементов. Если это животное, начинаем с туловища. Затем добавляем голову, конечности. На несколько часов оставляем застывать.

4. Далее шпателем выравниваем очертания. Выделяем черты лица, волосы, на неодушевленных предметах - другие детали.

5. Расписываем скульптуру красками. При необходимости можно добавить аксессуары, одежду, украшения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художники превратили Буковель на сказку: там появились снежные фигуры

Gazeta.ua подобрал самые интересные идеи для снежных фигур.

Фото: depo.ua

В ноябре прошлого года на Певческом поле Киева провели масштабный фестиваль "Ледниковый период". Показали выставку цветочных композиций изо льда и снежных фигур. Также для гостей создали снежные горки.