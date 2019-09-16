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Как научиться принимать правильные решения

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Делать выбор всегда нелегко, а особенно сложно становится с возрастом, когда опыт позволяет предугадать последствия и понять, что ждет впереди. Как облегчить муки выбора и научиться слушать себя.

Думайте в темноте

Замечали, что самые интересные идеи чаще всего приходят ночью? Это неспроста. Приглушенный свет или же его полное отсутствие погружает наш организм в состояние покоя и расслабленности, наш мозг начинает постепенно отвлекаться от суеты, насущных дел и переключается на познание себя.

Выключите свет, сядьте поудобнее или даже лягте и начинайте думать обо всем и ни о чем, постепенно подходя к размышлениям о насущной проблеме. Как только у вас начнут возникать идеи, записывайте их. Чем больше получится тем, лучше. Утром перечитайте свои ночные заметки – что-то из этого вам точно поможет.

Принимайте решения утром

Все решения необходимо принимать утром. Вечером и ночью включается творческое и эмоциональное восприятие мира и себя, но напрочь отключается рациональное мышление, без которого принимать решения лучше не надо.

Составляйте списки

Находясь перед выбором, мы боимся сделать неверный шаг, опасаясь последствий. Более того, чаще всего мы уже имеем некоторые представление о том, что нас ждет в зависимости от выбора. Если вы уже выстроили хотя бы примерный план последствий и немного представляете, с чем будете иметь дело, то от этого и стоит отталкиваться.

 

Напишите на чистом листе бумаге все возможные выходы из ситуации или решения, которые вы можете принять по волнующему вопросу. Обозначив все пути, выберите первый из списка и представьте, что вы уже приняли это решение. Погрузитесь в ситуацию, когда обратного пути уже нет и выбор сделать. Оцените все риски и ощущения. Проделайте так с каждым пунктом. По мнению психологов, подобные уловки помогают не только понять, как будет сделать правильно, но и чего вы хотите на самом деле.

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Спрашивайте чужое мнение (но не полагайтесь на него)

Попросите кого-то другого, чье мнение для вас имеет значение, со стороны рассказать о решении, которое для вас кажется наиболее правильным. Пусть этот человек приведет свои плюсы и минусы, касаемо вашей позиции. Обычно это помогает либо осознать уже принятое вами решение и согласиться с самим собой или же, наоборот, понять, как сильно заблуждались, и начать искать новые выходы.

Слушайте ритмичную музыку

Несколько лет назад британские ученые выяснили, что те, кто слушает ритмичную музыку, принимают решения быстрее и более осознанно, чем те, кто предпочитают релаксирующие мелодии. Дело в том, что медленные песни настраивают на лиричный лад, не способствующий работе и экстренным решениям.

Не стоит бояться проблем, несчастий и боли, они в той или иной степени случаются с каждым и являются неотъемлемой частью нашей жизни. Если вы чувствуете, что беды идут по пятам, остановитесь и ответьте себе на пару вопросов. Что будет, если все это произойдет? Каковы самые ужасные последствия? Как я могу с ними справиться? Разработайте план действий (он, скорее всего, вас не спасет, но зато придаст внутреннюю уверенность) и приготовьтесь к самому худшему. Главное не переусердствуйте – здесь важно просто быть готовым к атаке, а не притягивать ее самовнушением. Примите, что боль неизбежна, но не призывайте ее, постоянно моделируя всевозможные ситуации.

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