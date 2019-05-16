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пятница, 17 мая 2019 05:28

Как быстро запоминать новую информацию

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Как быстро запоминать новую информацию
Главное достоинство метода Фейнмана заключается в том, что он позволяет усваивать новые знания поэтапно

Для того, чтобы быстро запоминать - необходимо сформулировать тему для изучения, определить белые пятна, придумайте историю и поделиться им с друзьями и не откладывать на завтра.

Необходимо кратко сформулировать задачу, написав все, что знаете по этой теме. Выражать мысли нужно как с ребенком, не готовой к восприятию сложных терминов и непонятных соображений.

Следующим шагом является анализ информации. Стоит связать все элементы в единую систему, используя рисунки, графики и диаграммы.

Составить перечень белых пятен, а также терминов, есть непонятные и начать их исследования. Всегда необходимо записывать новые знания, не забывая о краткости и простоты изложения, советует физик с мировым именем, нобелевский лауреат, один из авторов квантовой электродинамики - Ричард Фейнман.

Когда информация будет изучена в необходимом объеме, соедините ее в интересную историю. Если вы поделитесь своей историей с реальными людьми, то сможете закрепить полученные знания на любом этапе обучения. Соберите своих знакомых или друзей и устройте образовательную мини-лекцию, рассказывает ukr.media.

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Этот метод поможет запомнить накладывая очередной пласт неизвестной информации на уже имеющийся фундамент прошлого опыта и сформирован ранее мировоззрение.

С помощью метода Фейнмана можно относительно быстро разобраться в любой области знаний и надолго запомнить новую информацию, которую вы задумали овладеть.

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