Изобрели радужный шоколад

Сделали шоколад. Фото: techno.znaj.ua

В Швейцарии изобрели шоколад, который переливается динамичными цветами радуги.

Группа ученых из ETH Zurich и Университета прикладных наук и искусств FHNW Северо-Западной Швейцарии недавно подала патент на этот процесс, сообщили в techno.znaj.ua.

Исследователи сумели создать этот эффект без использования искусственных красителей, а с помощью специального микронапыления.

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Винничанка Ангелина Федорук изготавливает полезные сладости без сахара, красителей и ароматизаторов и работает в этой сфере 9 месяцев. "Два года назад в руки попала книга Вадима Зеланда "Трансферфинг реальности". Там рассказывалось о том, что наши мысли могут стать реальностью, что все в жизни надо планировать. Автор был сыроедом, тогда впервые столкнулась с таким видом питания и постепенно решила стать веганом", - рассказывает Ангелина.