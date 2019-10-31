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четверг, 31 октября 2019 20:00

"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
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Веганские конфеты в шоколаде
Фото: Ирина Кальченко
Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar
Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar
Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar
Веганские конфеты в шоколаде

Винничанка Ангелина Федорук изготавливает полезные сладости без сахара, красителей и ароматизаторов и работает в этой сфере 9 месяцев.

"Два года назад в руки попала книга Вадима Зеланда "Трансферфинг реальности". Там рассказывалось о том, что наши мысли могут стать реальностью, что все в жизни надо планировать. Автор был сыроежкой, тогда впервые столкнулась с таким видом питания и постепенно решила стать веганом", - рассказывает Ангелина.

Сначала девушка отказалась от мяса, а потом начала переходить и на полезные сладости. К тому времени жила в столице. Вкусности готовила для друзей и знакомых.

"Мое дело началось с того, что я заказала коробочки для упаковки сладостей и сделала логотип "gloryrawbar". Не знала что делать дальше. В таком режиме работала около двух месяцев: возила сладости в офис, родителям, родным и друзьям", - объясняет.

Автор: Ирина Кальченко
  Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar
Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar

Ангелина на старте вложила 1500 гривен на которые закупила орешков, фиников, сухофруктов в Конотопе, потому что в Киеве тогда было дорого. Этих ингредиентов хватило на месяц. Еще 500 гривен потратила на логотип, который сделали с другом графическим дизайнером. Позже сходила на мастер - класс с винницкой мастерицей, за который отдала 800 гривен. Там получила базу по приготовлению шоколада: как его темперировать, чтобы он не таял.

"Поняла, что надо делать, чтобы текстура склеивалась, а дальше экспериментирую. Иногда подсматриваю идеи у конкурентов. Например, в Киеве есть " Яро " и "Вибер". Я брала у них конфеты, подглядывала, фотографировала а потом использовала эту идею в себя. Шоколад покупаю в Киеве, но обращаю внимание на производителя, чтобы это был Кот - Дивуар или Нидерланды".

Автор: Ирина Кальченко
  Веганские конфеты в шоколаде
Веганские конфеты в шоколаде

Толчком к развитию стала моя фитнес - тренер Ольга Чеснова, которая является владельцем винницкого спортклуба "Вулкан".

"Оля уже имела свое дело. Поэтому она предложила провести мастер - класс в ее клубе. После того в сети в Инстаграм начали присоединяться новые люди и делать заказы. А девушки, которые занимались фитнесом покупали конфеты", - говорит Ангелина.

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Самым трудным оказалось наладить рынок сбыта. Владельцы заведений питания, когда слышали о веганских сладостях отказывались от них, даже не пробуя.

"Как-то прошла по городу больше 8 километров, заходила в каждую кофейню и предлагала свои сладости, но почти в каждой мне отказывали. Все переживают за прайс. Эти сладости дороже обычных. Плитка шоколада на 50 граммов стоит 50 гривен, маленькая конфета - 10 гривен", - говорит Ангелина.

Автор: Ирина Кальченко
  Веганские конфеты в шоколаде
Веганские конфеты в шоколаде

Со временем владельцы кофеен стали откликаться на предложение девушки. Первой стала кофейня "Весна". Владелица попробовала сладости и согласилась их выставить на витрине.

"Впоследствии присоединилась еще одна сеть кофеен. Больше всего продавала шоколада на 900 гривен в одни руки. Обычно берут меньше", - говорит кондитер.

Сейчас в сладости инвестировали 400 долларов знакомые девушки. Деньги придется вернуть, когда дело станет прибыльным.

Автор: Ирина Кальченко
  Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar
Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar

"Понимаю, если идти такими небольшими шагами, то развитие будет медленным. Поэтому сейчас должна сделать максимальный рывок. Уже закупила большую партию сухофруктов также планирую докупить оборудование и сформировать четкий ассортимент. А еще купить сертификат качества, который стоит около 5 тысяч гривен. Без него нельзя попасть ни в один ресторан или кафе", - объясняет.

Автор: Ирина Кальченко
  Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar
Ангелина Федорук - кондитер, основатель бренда GloryRawBar

Девушка мечтает арендовать свое рабочее место. Уже узнавала, что это будет около 8 тысяч гривен.

"Хочу расширить ассортимент. Сейчас имею 8 видов продукции из них 3 вида шоколада и 5 видов батончиков. Люди хотят печенья, мафинов с кремом. Знаю, что на каждый вредный десерт можно сделать полезный", - добавляет Лина.

31-летний винничанин Сергей Бондаренко – ветеран ООС. В защиту украинской целостности стал с начала конфликта на Донбассе. Месяц назад уволился из ВСУ.
Пока не устроился на постоянную работу, увлекся изготовлением вкусностей из меда. Вместе с женой Сергей начали изучать рынок. Если бизнес-идея окажется рентабельной, мечтают открыть в Виннице кафе, где будут предлагать блюда и напитки из меда.

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