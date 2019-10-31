"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах

Винничанка Ангелина Федорук изготавливает полезные сладости без сахара, красителей и ароматизаторов и работает в этой сфере 9 месяцев.
"Два года назад в руки попала книга Вадима Зеланда "Трансферфинг реальности". Там рассказывалось о том, что наши мысли могут стать реальностью, что все в жизни надо планировать. Автор был сыроежкой, тогда впервые столкнулась с таким видом питания и постепенно решила стать веганом", - рассказывает Ангелина.
Сначала девушка отказалась от мяса, а потом начала переходить и на полезные сладости. К тому времени жила в столице. Вкусности готовила для друзей и знакомых.
"Мое дело началось с того, что я заказала коробочки для упаковки сладостей и сделала логотип "gloryrawbar". Не знала что делать дальше. В таком режиме работала около двух месяцев: возила сладости в офис, родителям, родным и друзьям", - объясняет.
Ангелина на старте вложила 1500 гривен на которые закупила орешков, фиников, сухофруктов в Конотопе, потому что в Киеве тогда было дорого. Этих ингредиентов хватило на месяц. Еще 500 гривен потратила на логотип, который сделали с другом графическим дизайнером. Позже сходила на мастер - класс с винницкой мастерицей, за который отдала 800 гривен. Там получила базу по приготовлению шоколада: как его темперировать, чтобы он не таял.
"Поняла, что надо делать, чтобы текстура склеивалась, а дальше экспериментирую. Иногда подсматриваю идеи у конкурентов. Например, в Киеве есть " Яро " и "Вибер". Я брала у них конфеты, подглядывала, фотографировала а потом использовала эту идею в себя. Шоколад покупаю в Киеве, но обращаю внимание на производителя, чтобы это был Кот - Дивуар или Нидерланды".
Толчком к развитию стала моя фитнес - тренер Ольга Чеснова, которая является владельцем винницкого спортклуба "Вулкан".
"Оля уже имела свое дело. Поэтому она предложила провести мастер - класс в ее клубе. После того в сети в Инстаграм начали присоединяться новые люди и делать заказы. А девушки, которые занимались фитнесом покупали конфеты", - говорит Ангелина.
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Самым трудным оказалось наладить рынок сбыта. Владельцы заведений питания, когда слышали о веганских сладостях отказывались от них, даже не пробуя.
"Как-то прошла по городу больше 8 километров, заходила в каждую кофейню и предлагала свои сладости, но почти в каждой мне отказывали. Все переживают за прайс. Эти сладости дороже обычных. Плитка шоколада на 50 граммов стоит 50 гривен, маленькая конфета - 10 гривен", - говорит Ангелина.
Со временем владельцы кофеен стали откликаться на предложение девушки. Первой стала кофейня "Весна". Владелица попробовала сладости и согласилась их выставить на витрине.
"Впоследствии присоединилась еще одна сеть кофеен. Больше всего продавала шоколада на 900 гривен в одни руки. Обычно берут меньше", - говорит кондитер.
Сейчас в сладости инвестировали 400 долларов знакомые девушки. Деньги придется вернуть, когда дело станет прибыльным.
"Понимаю, если идти такими небольшими шагами, то развитие будет медленным. Поэтому сейчас должна сделать максимальный рывок. Уже закупила большую партию сухофруктов также планирую докупить оборудование и сформировать четкий ассортимент. А еще купить сертификат качества, который стоит около 5 тысяч гривен. Без него нельзя попасть ни в один ресторан или кафе", - объясняет.
Девушка мечтает арендовать свое рабочее место. Уже узнавала, что это будет около 8 тысяч гривен.
"Хочу расширить ассортимент. Сейчас имею 8 видов продукции из них 3 вида шоколада и 5 видов батончиков. Люди хотят печенья, мафинов с кремом. Знаю, что на каждый вредный десерт можно сделать полезный", - добавляет Лина.
31-летний винничанин Сергей Бондаренко – ветеран ООС. В защиту украинской целостности стал с начала конфликта на Донбассе. Месяц назад уволился из ВСУ.
Пока не устроился на постоянную работу, увлекся изготовлением вкусностей из меда. Вместе с женой Сергей начали изучать рынок. Если бизнес-идея окажется рентабельной, мечтают открыть в Виннице кафе, где будут предлагать блюда и напитки из меда.
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