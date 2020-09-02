Изменение окружения, новые прибыли и выход из депрессии: астролог дала прогноз на сентябрь

Автор: Facebook Во второй половине года стоит воздержаться от новых начинаний - говорит Рената Раевская

В сентябре многим из нас удастся преодолеть давние депрессии и стрессы, получить новые прибыли и сменить обстановку. Об этом рассказывает астролог Рената Раевская. В соцсетях делится подробным прогнозом на первый месяц осени для всех знаков зодиака.

"2 сентября Полнолуние в Рыбах поможет бороться со стрессом, поэтому многие из нас выйдут из депрессии или меланхолии.

6 сентября Меркурий дважды меняет знак, а соответственно, и наше окружение и контакты. Это своего рода "текучка кадров" в окружении.

9 сентября Марс разворачивается в ретроградное движение, поэтому сентябрь и вторая половина года неудачна для начинаний.

17 сентября Новолуние сделает каждому приятный подарок в виде новой статьи дохода.

29 сентября Юпитер и Сатурн разворачиваются в прямое движение", - сообщает астролог.

"Овнов в этом месяце ждет завершение чего-то важного. Если вы длительное время думаете над тем, как поступить, или колеблетесь, не бойтесь идти на кардинальные изменения. Вам нужно сменить вектор направления, тактику работы или среду.

Тельцам в сентябре необходимо обновить энергию. Выбросить или раздать нуждающимся вещи, начать очищать свой организм и сосуды, избавляться от недостатков или изъянов на теле. Особое внимание нужно уделить ЖКТ и поджелудочной.

У Близнецов будет новое знакомство. Кто-то познакомится с будущим партнером или влюбится, будучи в отношениях. Кто-то завяжет контакт с новым партнером по работе или по новому проекту. Сейчас нужно использовать время для полезных контактов.

Раки в этом месяце могут что-то продать или купить. Если вы давно хотели сбыть недвижимость или авто, то в середине месяца это точно получится. Сделать приобретение чего-то большого и важного вы сможете под конец сентября.

Автор: Facebook

У Львов могут быть положительные изменения на работе. Все будет зависеть от того, к чему вы шли: повышение по службе или заработной платы, улучшение условий труда, перевод в более оплачиваемый департамент с переездом. Бизнес-вопросы стабилизируются.

Для Дев общий фон месяца может быть напряженным. Почувствуете препятствия на пути к желаемому. Либо это будет неуверенность в силах или в себе, либо другие обстоятельства вклинятся как помехи. Старайтесь продумывать каждый шаг.

Весы пересмотрят свою работу в технической части. Вы переосмыслите, и, скорее всего, начнете финансовую жизнь с чистого листа. Возьмете на себя дополнительные обязательства по работе и в семейном кругу.

Скорпионам нужно уделять больше внимания физическому и психологическому здоровью. У вас может начаться процесс торможения в работе до 14 ноября.

У Стрельцов месяц сконцентрирован на бумагах и финансах. Вы будете озадачены постоянными хлопотами: переводы, договоренности, оформления. Если у вас ничего не намечается, будете заниматься этим в качестве помощника во внутрисемейном коллективе.

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Если у Козерогов длительное время было что-то на торможении: отношения, работа, дела связанные с документами, кредитами и банками, то в конце сентября обстоятельства будут набирать оборот в вашу пользу или все сдвинется с мертвой точки.

Водолеи примут решение стать более дисциплинированным. Будете причастны к закону, налоговой и к другим госсистемам. Не нарушайте на дорогах, если вы водитель авто.

Марс в сложном аспекте к Сатурну в гороскопе Рыб может создавать конфликтные ситуации с начальством, родителями или мужем, если он намного старше. Вкладывать деньги в этом месяце вам куда-либо не рекомендуется", - советует Рената Раевская.

В средневековье церковь контролировала все сферы человеческой жизни. При этом не запрещала составление гороскопов и астрологию. Тогда астрология была неразрывно связана с медициной и преподавалась на медицинских факультетах средневековых университетов. Студент, который хотел получить степень доктора медицины, должен был сдать экзамен по этой дисциплине. Астрологией занимались высокообразованные люди и составление гороскопов не противоречило религии, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий. С помощью астрологических знаний составляли гороскопы. Это могли быть "прогностики" для конкретного человека, города. Могли быть гороскопы на целый год и даже для определенного региона. Астрологи были убеждены, что движение небесных светил влияет на все - от погоды и урожая до здоровья самого человека. Верили, что микрокосмос человека соответствует большому космосу планет и звезд.