Испугала хозяина: показали хаски с причудливыми глазами

Фото: justsomething.co

Хаски по кличке Джубили имеет врожденный порок век. Из-за него взгляд у четырехлапой всегда удивленный. В придачу страдает и легкой формой косоглазия.

Выходка природы стоила Джубили дома: владелец питомника, в котором хаски родилась, отказался от нее и отдал в приют Husky House. Объяснил свое решение именно "странным" взглядом воспитанницы. За 2 года проживания в приюте желающих стать хозяевами уникального пса так и не нашлось, пишет Justsomething.

Чтобы повысить шансы Джубили найти хозяев, в январе этого года приют опубликовал от ее имени пост в Facebook.

"Мне хотелось бы быть красивой, чтобы у кого-нибудь появилось желание стать моим хозяином. Неужели никто не хочет себе забавного хаски? Я бы хотела иметь собственную семью, которая любила бы меня, несмотря на то, что я не красивая", — написали в Husky House.

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За считанные дни пост стал вирусным. Люди оставили множество комментариев, в которых убеждали, что не стоит стесняться необычной внешности — следует ею гордиться. Нашлось среди неравнодушных и немало желающих приютить уникальную собаку. Уже к концу месяца Джубили "усыновили".

"Она нашла постоянный дом. Взяла ее под опеку семья, которая в свое время уже брала любимцев в Husky House. Джубили уже присоединилась к своей новой семье", — отчитались в приюте.

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