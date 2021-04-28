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среда, 28 апреля 2021 16:51

"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
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Домашние любимцы свободолюбивые. Даже находясь в комфортных условиях, в тепле и с едой, они все равно могут убежать. Кто-то теряет четвероногих, а некоторые находит чужих животных.

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Вот странные объявления о потерянных животных, которые озадачили и рассмешили сеть.

Креативные объявления о животных
Фото: harvesst
Креативные объявления о животных
Креативные объявления о животных
Креативные объявления о животных
Креативные объявления о животных

Во время матча 30-го тура второго по силе турецкого дивизиона между "Гиресунспором" и "Анкарой Кечиоренгюджю" на поле выбежал кот. Четвероногий "футболист" сразу стал звездой трансляции матча.

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