"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез

Домашние любимцы свободолюбивые. Даже находясь в комфортных условиях, в тепле и с едой, они все равно могут убежать. Кто-то теряет четвероногих, а некоторые находит чужих животных.

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Вот странные объявления о потерянных животных, которые озадачили и рассмешили сеть.

Фото: harvesst

Во время матча 30-го тура второго по силе турецкого дивизиона между "Гиресунспором" и "Анкарой Кечиоренгюджю" на поле выбежал кот. Четвероногий "футболист" сразу стал звездой трансляции матча.