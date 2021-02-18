Интерактивные шармузики, или как привлечь ребенка к чтению

В мире существует множество детских книг, однако большинство из них - народные сказки и произведения иностранных авторов, которые сейчас можно найти на полках магазинов, были написаны в прошлых веках. Как много Вы знаете современной, украинской детской литературы? "Шармузики: За пределами Большой Поляны" - это одна из новых украинских сказочных историй. К тому же, с использованием новейших технологий!

Издательство "Архиум" готовит к печати продолжение истории о шармузиках

Книга уже издана и продается в магазинах и книжных порталах, таких как Розетка, Yakaboo, Книгарня-Є, Наш формат, а также собственном интернет-магазине.

Издательство "Архиум" готовит к печати продолжение истории о шармузиках

Издательство "Архиум" готовит к печати продолжение истории о шармузиках.

Вторая книга - "Шармузики: Тайны синих глубин" уже написана, проведено редактирование, нарисованы иллюстрации. Сейчас издательство занимается поиском инвестора для создания дополненной реальности.

Однако, что такое дополненная реальность в книге? В первую очередь - это уникальная особенность книг о шармузиках. Благодаря современным технологиям, ребенок имеет возможность не только читать, но и одновременно самостоятельно принимать участие в приключениях, играя в интерактивные игры с персонажами книги. Дополненная реальность превращает обычную книгу в полноценный мультфильм, который поощряет детей к чтению. Оказав помощь персонажам в переходе через фантастический портал, у ребенка появляется интерес к тому, чтобы узнать больше о том, куда именно они попали.

Интерактивные анимации не единственное преимущество книги. Сам сюжет является полноценной историей на 180 страниц о приключениях пятерки друзей, которые, используя собственную смекалку и преодолевая страхи, отправляются в далекую экспедицию за пределы родных земель...

Издательство "Архиум" готовит к печати продолжение истории о шармузиках

Автор книг - молодой украинский писатель, печатается под псевдонимом Тим Брик. Трилогия о шармузиках - его первый литературный проект для детей начального школьного возраста.

Современный мир требует современного решения проблем. Одним из вызовов повседневной жизни стала потеря интереса детей к чтению. Что и не удивительно, ведь на фоне того, что предлагают гаджеты - книги кажутся скучными для большинства детей. Шармузики бросают вызов этой проблеме и предлагают креативное решение - сочетание современного гаджета и книги одновременно!

Авторский Интернет-магазин: www.brandbook.in.ua