Игрок сделал ставку размером в $1 и сорвал крупнейший в истории джекпот

Именно эта ставка принесла ее владельцу самый большой джекпот в истории виртуальной системы слотов Jackpot King. Фото: Pixabay

Пользователь онлайн-казино PokerStars Casino выиграл почти $10 млн, поставив всего один доллар. Джекпот стал самым большим в истории виртуальной системы слотов Jackpot King.

Именно эта ставка принесла ее обладателю самый большой джекпот в истории виртуальной системы слотов Jackpot King, а именно - 8 133 445 евро.

"Поздравляю счастливчика, получившего самый большой в истории приз от Jackpot King. Это поистине изменяющая жизнь сумма денег, и мы счастливы за игрока!", - заявил директор по работе с клиентами и маркетингу Blueprint Gaming в Великобритании Джо Первис.

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Jackpot King - виртуальный слот, разработанный компанией Blueprint Gaming, который входит в одноименную систему прогрессивных джекпотов.

В Британии 80-летний пенсионер выиграл более 100 тыс. фунтов стерлингов в лотерею из-за забытых очков.