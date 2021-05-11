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вторник, 11 мая 2021 20:52

Художница "оживляет" камни с помощью акриловых красок
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Аки Наката никогда не обрабатывает камень, никогда не обрезает и не надламывает его, чтобы изменить форму
Аки Наката никогда не обрабатывает камень, никогда не обрезает и не надламывает его, чтобы изменить форму
Аки Наката никогда не обрабатывает камень, никогда не обрезает и не надламывает его, чтобы изменить форму
Аки Наката никогда не обрабатывает камень, никогда не обрезает и не надламывает его, чтобы изменить форму
Аки Наката никогда не обрабатывает камень, никогда не обрезает и не надламывает его, чтобы изменить форму

Японка Аки Наката называет себя художником камня: она рисует домашних животных не на холсте, а на поверхности гладких камней, причем изображает их удивительно реалистично и изящно. В ее руках камень любой формы словно оживает, превращаясь в красивую птицу или забавную животное.

Этому искусству Аки Наката (Akie Nakata) научилась сама и совершенствует свое мастерство уже шесть лет.

Аки Наката начала своё творчество в 2011 году, когда, прогуливаясь вдоль берега реки, нашла камушек, напоминающий по своей форме кролика. Процесс трансформации безжизненного предмета в нечто одушевлённое на столько увлёк художницу, что она стала посвящать этому практически всё своё свободное время. Каждую неделю Наката посвящает прогулкам на свежем воздухе, чтобы отыскать камни нужной формы. "У камней есть собственные, неповторимые формы, и я считаю, что моя работа – это не создание чего-то нового, а лишь красивое дополнение к тому, что уже создала природа", — поделилась художница.

Для росписи камня девушка использует в основном акриловую краску, изменяя ее вязкость в зависимости от поверхности камня. Каждый камень, который она собирает и обрабатывает, является уникальным.

Для Аки камни - не просто материал для творчества. Она собирает их на берегу реки, причем отбирает только те камни, которые по форме напоминают животных. И когда Аки берет в руку такой камешек, чувствует, что камень тоже нашел ее.

Аки верит, что камни имеют свои собственные намерения. А их встреча - это сигнал от камня, который позволяет ей нарисовать то, что она видит в нем. Поэтому камни, на которых она рисует, не являются случайными.

"Я чувствую дыхание жизни внутри каждого камня, поэтому иногда, когда рисую и держу его в руке, я разговариваю с камнем ", - говорит Аки

В своем искусстве Аки никогда не обрабатывает камень, никогда не обрезает и не надламывает его, чтобы изменить форму.

"Камни могут выходить за рамки нашего обычного определения живых организмов. Когда я думаю о том, как долго камень превращается из огромного валуна в горах на то, какой он есть, когда лежит у меня на ладони, я чувствую историю земли, которую камень молчаливо наблюдал долгие тысячелетия, и я чувствую историю внутри него. Я чувствую дыхание жизни внутри каждого камня, поэтому иногда, когда рисую и держу его в руке, я разговариваю с камнем ", - говорит Аки.

Чтобы изобразить живое существо в камне, она работает очень осторожно и продумывает каждую деталь. Аки начинает рисовать кистью по камню только тогда, когда уверена в правильности штриха. Ее живопись - это диалог с камнем, и именно камень определяет, что она рисует на нем. Она рисует жизнь, живой дух существа в камне.

Наката стремится вдохнуть жизнь в маленькие камни, чтобы доказать зрителю простую истину: каждый камень имеет собственную историю. В её руках безжизненный минерал превращается с помощью акриловых красок то в игривую собаку, то в милую сову, то в целую семью опоссумов, которая выглядит абсолютно реалистично, несмотря на свои небольшие размеры.

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"Иногда, когда я рисую, я даже говорю с камнем, так как я воспринимаю его как нечто живое", — добавила Аки Наката. "Пусть те, у кого дома будут храниться мои каменные животные, берегут их, так как эти маленькие твёрдые кусочки являются напоминанием того, что все мы стоим на одной земле и являемся детьми матери-природы".

Фотограф Моника Карвальо с помощью фоторедакторов создает картины, которые поражают воображение.

Фотохудожница живет в Берлине, хотя выросла в Швейцарии. Сюрреалистические фотографии создает пятый год. Снимки выкладывает на своей странице instagram.

В работе девушка использует "Фотошоп". Сочетает между собой собственноручно сделанные фотографии в необычные коллажи.

Автор: Валерия Радзиевская
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