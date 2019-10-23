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четверг, 24 октября 2019 02:24

Художница изобразила диснеевских персонажей в ужасающих костюмах на Хэллоуин
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Принцесс изобразили в костюмах на Хэллоуин
Фото: nastya_kosyanova
Принцесс изобразили в костюмах на Хэллоуин
Принцесс изобразили в костюмах на Хэллоуин
Принцесс изобразили в костюмах на Хэллоуин
Принцесс изобразили в костюмах на Хэллоуин

Российская художница Анастасия Косьянова изобразила диснеевских персонажей в костюмах на Хэллоуин и соответствующем макияже.

"Мне 29 лет, а рисую я всю жизнь, где-то с 8 лет. Мечтала стать дизайнером, но в конце работаю иллюстратором последние три года. И как оказалось - это работа моей мечты", - сообщает Boredpanda.

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К празднику, женщина попыталась изобразить любимых принцесс в хэллоуинских наряд.

"Я люблю Хэллоуин, но в России его не празднуют, как в Америке. Но молодежь часто устраивает вечеринки и это очень весело. Люблю фильмы ужасов и Мильто Диснея. Так соединились мои страсти".

Индийская пара 29-летние Варун Бханот и Аниша Сет сыграли свадьбу на тему Болливуд в парижском Диснейленде.

Это первая пара, которая сыграла свадьбу, как из индийского кинематографа в парке развлечений.

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