Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы

В Турции пес по кличке Бончук почти неделю ждал своего хозяина под дверью больницы.

14 января в городе Трабзон госпитализировали мужчину по имени Кемаль Сентюрк. Его собака бежал за автомобилем скорой помощи до самой больницы, у входа в которую прождал хозяина 6 дней, пишет CNN.

"Бончук отказывался уходить, пока его хозяина не выписали", - отметили работники больницы.

Автор: cnn.com

Медики сообщили семье мужчины о собаке и те приехали, чтобы его забрать. Но каждый день пес убегал из дома и возвращался к дверям лечебного учреждения. Сентюрк общался с питомцем через окно.

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Собака хаски через 12 суток наконец дождался хозяев из белорусских изоляторов в Окрестино и Барановичах. Пес по кличке Дерек все это время не спал и скулил по ночам. Когда увидел хозяев, едва не свалил их с ног.