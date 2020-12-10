Белорусский Хатико ждал хозяев 12 дней с изолятора

Хаски ждал своих хозяев 12 дней с изолятора. Фото:скріншот

Собака хаски через 12 суток наконец дождался хозяев из белорусских изоляторов в Окрестино и Барановичах. Пес по кличке Дерек все это время не спал и скулил по ночам. Когда увидел хозяев, едва не свалил их с ног.

Об этом сообщила хозяйка собаки Наталья в Instagram.

Все это время за псом ухаживали друзья. Когда же хаски наконец увидел любимых людей, то от радости лаял, прыгал и вставал на задние лапы, прижимая уши к голове.

"Я не знаю как он это делает, но всегда знает, где мы. Если просто идем из дома, он встречает нас радостно, но лениво. Знает, что могут перепасть лакомства. И вот уже 3-й день пес даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола ", - пишет Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лукашенко вернул Беларусь ко временам сталинизма" - Тихановская о закрытии границ

По ее словам, Дерек теперь не отходит от хозяев ни на шаг, даже если ему жарко и хочется полежать на любимой прохладной плитке.

В Беларуси проведут Марш народного обвинения 13 декабря и Марш народного трибунала 20 декабря.