Белорусский Хатико ждал хозяев 12 дней с изолятора

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 414
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 423
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3663
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4320
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1323
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2979
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 702
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 837
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
18
10
8
6
7
Забавные фото: rак бы выглядели животные, имея кошачью мордочку
Забавные фото: rак бы выглядели животные, имея кошачью мордочку
Фотограф зафиксировал диких животных Намибии в естественной среде
Фотограф зафиксировал диких животных Намибии в естественной среде
Спасли котенка, который несколько дней провел в замурованном подвале под костями животных
Спасли котенка, который несколько дней провел в замурованном подвале под костями животных
Удивительное существо: показали собаку, похожую на жирафа
Удивительное существо: показали собаку, похожую на жирафа
Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке
Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке
Видео
Все видео
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
Певица спасла от смерти слона
Певица спасла от смерти слона
Пес из харьковского приюта спас жизни 32 животных
Пес из харьковского приюта спас жизни 32 животных
Коала устроила скандал в зоопарке и рассмешила пользователей интернета
Коала устроила скандал в зоопарке и рассмешила пользователей интернета
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 837
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3141
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1872
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
3 Просмотров: 585
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 15:14

Белорусский Хатико ждал хозяев 12 дней с изолятора

  Комментировать
Белорусский Хатико ждал хозяев 12 дней с изолятора
Хаски ждал своих хозяев 12 дней с изолятора. Фото:скріншот

Собака хаски через 12 суток наконец дождался хозяев из белорусских изоляторов в Окрестино и Барановичах. Пес по кличке Дерек все это время не спал и скулил по ночам. Когда увидел хозяев, едва не свалил их с ног.

Об этом сообщила хозяйка собаки Наталья в Instagram.

Все это время за псом ухаживали друзья. Когда же хаски наконец увидел любимых людей, то от радости лаял, прыгал и вставал на задние лапы, прижимая уши к голове.

"Я не знаю как он это делает, но всегда знает, где мы. Если просто идем из дома, он встречает нас радостно, но лениво. Знает, что могут перепасть лакомства. И вот уже 3-й день пес даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола ", - пишет Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лукашенко вернул Беларусь ко временам сталинизма" - Тихановская о закрытии границ

По ее словам, Дерек теперь не отходит от хозяев ни на шаг, даже если ему жарко и хочется полежать на любимой прохладной плитке.

В Беларуси проведут Марш народного обвинения 13 декабря и Марш народного трибунала 20 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорусский Хатико ждал хозяев 12 дней с изолятора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Взорвался и ранил полицейского - как работал первый в мире уличный светофор

Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст 2-й номер журнала Playboy

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 29439
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 22906
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 18018
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 13869
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 13680
Животные
Зоологи обнаружили ранее неизвестный вид китов
Зоологи обнаружили ранее неизвестный вид китов Просмотров: 198
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
 Просмотров: 864
Забавные фото: rак бы выглядели животные, имея кошачью мордочку
Забавные фото: rак бы выглядели животные, имея кошачью мордочку
18
 Просмотров: 2142
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
 Просмотров: 81
Страна продает на аукционе 170 слонов из-за засухи и нападения на людей
Страна продает на аукционе 170 слонов из-за засухи и нападения на людей Просмотров: 432
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Поганий приклад тренера
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 570
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть