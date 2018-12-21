Голые женские прелести и Бэтмен: оптические иллюзии обманывают людей

Фото: boredpanda.com

В соцсетях люди делятся фотографиями, где предметы приобретают характеристик живых существ - нос, глаза, брови.

Такое явление называют "парейдолия". Оптические иллюзии, которые формируют образы реальных объектов, сообщает Boredpanda.

Ученые считают, что такого года обработка подсознательной информации ускоряет принятие решения, когда требуется молниеносная реакция. Эта способность помогает людям распознавать эмоции и определить поведение в дикой природе.

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В большинстве своем даже взрослые коты остаются игривыми проказниками. Эти животные регулярно выдают что-то интересное и могут любого развеселить, практически ничего для этого не делая.