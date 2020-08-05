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воскресенье, 16 августа 2020 02:28

Голубоглазый кот Барон стал звездой интернета благодаря ангельской внешности
10

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Эти глаза завораживают...
Фото: instagram: baron.0723
Эти глаза завораживают ...
Эти глаза завораживают ...
Эти глаза завораживают ...
Эти глаза завораживают ...

Благодаря глазам, цвета неба, ангельской внешности и чувству стиля четырехлетний барон стал звездой Instagram. В отличие от других кошек, этот любит принимать ванну, полную игрушек и позировать для фотографий, которые за мгновение растапливают сердца. Популярности юного блогера можно позавидовать. Сейчас страница красавчика насчитывает более 108 000 подписчиков.

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Котик Писко, породы британская шиншилла, живущий в Нью-Йорке, стал звездой. Его фото влюбляют в себя с первого взгляда. Рыжего красавчика называют "сладким пирожком", "хулиганом", "золотым котиком".

brightside
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